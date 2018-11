La Finale della quinta edizione di Tù Sì Que Vales | ospite Emma!

L’Allieva : dopo il Finale della seconda stagione - si attende la terza : L'Allieva 2 - Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale Anche la seconda stagione de L’Allieva è stata un successo, sia in termini auditel che narrativi. Lo share medio delle sei nuove puntate è stato del 21.8%, e i casi polizieschi sui quali ha “indagato” la dottoressa Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) sono stati interessanti, capaci di ritagliarsi il loro spazio nell’ingarbugliata trama emotiva della fiction. Per ...

River-Boca - la Finale della Libertadores a Madrid/ Ufficiale la scelta del Bernabeu - ma i 2 club non ci stanno - IlSussidiario.net : River-Boca si gioca a Madrid. Ultime notizie, Ufficiale la scelta dello stadio Santiago Bernabeu, ma i 2 club non ci stanno

X Factor 2018/ Sherol eliminata - ovazione per Anastasio e svelato il primo ospite della Finale : Marco Mengoni - IlSussidiario.net : Sherol Dos Santos è l'eliminata della sesta puntata di X Factor. Il pubblico acclama Anastasio e salva Leo Gassmann. I Giudici: 'La puntata più bella'.

Omicidio Caccia - un giallo senza Finale. «Ignorate le indicazioni della famiglia» : Mario Vaudano, ex collega del procuratore assassinato: respinte da Ilda Boccassini le richieste di indagini formulate dai figli. Inchiesta trasferita d'autorità alla Procura generale. I misteri sul ruolo del Sisde Bruno Caccia, un Omicidio senza giustizia "

Ray Donovan 6 ci sarà? I primi dettagli in attesa del Finale della quinta stagione su Rai4 il 29 novembre : Anche questa corsa sta per finire e adesso i fan possono iniziare a chiedersi se Ray Donovan 6 ci sarà o meno. Rai4 ha annunciato la messa in onda degli ultimi due episodi della quinta stagione proprio oggi, 29 novembre, e il pubblico che ama la serie è già in fermento, cosa succederà in questo finale e ci sarà davvero un seguito? La risposta a quest'ultima domanda è sì visto che Ray Donovan 6 ci sarà ma la cattiva notizia è che dovremo ...

Champions League 2019 - le possibili avversarie della Juventus agli ottavi di Finale. Quanti rischi nell’urna! : La Juventus si è matematicamente qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 grazie alla vittoria sul Valencia ed è anche molto vicina al primo posto nel girone: basterà battere lo Young Boys nell’ultima giornata per avere la matematica certezza, altrimenti in caso di pareggio o di sconfitta bisognerà sperare che il Manchester United non batta il Valencia al Mestalla. Ma quali possono essere le avversarie della ...

Roma qualificata agli ottavi di Finale della Champions League - giallorossi avanti dopo il ko del CSKA Mosca : La Roma si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 ancora prima di scendere in campo all’Olimpico per affrontare il Real Madrid nel big match di questa sera. I giallorossi, infatti, dovevano fare almeno un punto contro i blancos per conquistare il passaggio del turno oppure dovevano sperare che il CSKA Mosca non battesse il Viktoria Plzen nell’incontro incominciato alle ore 18.55 e così è stato: i russi ...

Civitanova Zenit Kazan - risultato Finale 3-2 - : vittoria pazzesca della Lube! - Mondiale per club - - IlSussidiario.net : Diretta Civitanova Zenit Kazan, risultato finale 3-2: la Lube batte i campioni in carica, recuperando nel 4set e annullando cinque match point in fila.

Splatoon 2 European Championship 2018/19 : annunciate le date della Finale : Le finali dello Splatoon 2 European Championship 2018/19 si terranno a Parigi tra il 9 e il 10 marzo 2019. Vale la pena ricordare come a partire dal 5 dicembre siano attesi, per il gioco, importanti aggiornamenti che introdurranno nuove armi e abilità.ù ù Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli sulla finale dello Splatoon 2 European Championship 2018/19:Dopo l'emozionante conclusione dello Splatoon 2 UK ...

Calcio : il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 a Genova? Il Comune ci pensa… : Potrebbe sembrare una suggestione ma forse non lo è poi tanto. La notizia del rinvio della Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra Boca Juniors e River Plate ha attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori del mondo del Calcio. Al momento non si sa ancora se e quando questo match si disputerà. E, allora, da Genova arriva un’idea. Il Comune ligure, attraverso una lettera ufficiale inviata al presidente del Boca ...

Pattinaggio artistico - Finale Grand Prix 2018 : il sogno è diventato realtà. Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri pronti per la nuova sfida : Manca sempre meno. A partire dal 6 dicembre, per la prima volta in carriera, le due coppie di punta Della Nazionale azzurra Charlène Guignard-Marco Fabbri (danza) e Nicole Della Monica-Matteo Guarise (artistico) faranno il loro debutto assoluto in una Finale del circuito ISU Grand Prix, quest’anno in scena in terra canadese, a Vancouver, sede dei Giochi Olimpici Invernali 2010. Che strana la vita. Proprio a Vancouver Nicole Della Monica ...

The Walking Dead - il Finale di metà stagione e il futuro della serie tv : parla la showrunner : Attenzione spoiler su The Walking Dead, non ci sono però dettagli sul finale di metà stagione in onda questa sera su FOX in Italia.Questa notte negli Stati Uniti (e questa sera in Italia su FOX), The Walking Dead ha raggiunto la fine di un ennesimo ciclo di episodi con l'ottavo episodio della nona stagione. Sicuramente per la nuova showrunner Angela Kang non si è trattato di un approccio semplice al mondo di The Walking Dead soprattutto ...

Ha vinto la violenza : rinviata (di nuovo) la Finale della Coppa Libertadores | : Dopo i violentissimi scontri di ieri, che hanno provocato anche il ferimento di alcuni calciatori, la partita è stata posticipata

Copa Libertadores River-Boca - l’appello della Conmebol : “sia la Finale della pace” - ma forse è troppo tardi : “Vogliamo vivere una finale nel segno della pace e del rispetto per i rivali”, sono le parole di Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol “Un giorno triste per il calcio sudamericano. Il Conmebol è solidale con i giocatori, le loro famiglie e tutte le persone coinvolte. Un evento sportivo si è trasformato in una vergogna“. Lo scrive su twitter Alejandro Dominguez, presidente della Confederazione calcistica ...