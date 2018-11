La figlia epilettica ha un nome curioso L' assistente di volo la deride ad

huffingtonpost

(Di venerdì 30 novembre 2018) Ha preso in giro una piccola passeggeradi cinque anni per il suo", pubblicando addirittura il suo biglietto sui social. Una dipendente della Southwest Airlines è stata così attaccata dagli utenti per il suo comportamento, dopo aver prima riso ad alta voce della bambina e poi averla umiliata online. Ildella piccola è "Abcde", pronunciato "Ab-city".A far conoscere la storia è stata la madre, Traci Redford: la donna ha raccontato che le due si stavano imbarcando all'aeroporto John Wayne di Orange County, in California, dirette a El Paso, Texas, quando è accaduto l'episodio. La mamma ha affermato che la piccola è rimasta colpita e anche un po' confusa per la discriminazione subita.Name shaming? This Texas woman claims a @SouthwestAir agent made fun of her 5-year-old daughter's name as they were preparing to board ...