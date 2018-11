La figlia di Sandro Mayer a Pomeriggio 5 | “È successo tutto all’improvviso”

Sandro Mayer - chi sono la moglie e la figlia : Sandro Mayer si è spento all’età di 77 anni, accanto a lui c’erano gli affetti più cari: la moglie Daniela e la figlia Isabella. Giornalista e ospite fisso di Ballando con le Stelle, Sandro Mayer è stato un volto televisivo amatissimo, nonostante ciò ha sempre difeso strenuamente la sua privacy. Proprio per questo sappiamo pochissimo riguardo la moglie e sua figlia , diventata come lui una giornalista. Qualche tempo fa ospite di Sabato Italiano, ...

Pomeriggio 5 - la figlia 13enne di Maria Monsè contro Alessandro Cecchi Paone : 'Come ti chiamano i miei amici' : 'Attrice nana o adulto truccato da bambino'. Alessandro Cecchi Paone definì così la figlia di Maria Monsè , la piccola Perla Maria , suscitando sconcerto nella casa del Grande Fratello Vip e tra i ...

Domenica Live - Alessandro Cecchi Paone - pace fatta con Maria Monsé e la figlia Perla? : Con l'arrivo di Alessandro Cecchi Paone in studio a Domenica Live, non si poteva non iniziare con il video dell'incursione del conduttore sul palco dei Telegatti contro il reality show, esploso alla sua prima edizione e trionfatore del premio "culturale".prosegui la letturaDomenica Live, Alessandro Cecchi Paone, pace fatta con Maria Monsé e la figlia Perla? pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2018 16:11.