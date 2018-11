La fiducia | la Camera e la finta manovra

Manovra - blindata alla Camera con la fiducia : nodi in Senato | In Aula il 4 dicembre : Il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, ha annunciato che arriverà il pacchetto di misure per la famiglia. "Il tema è all'attenzione del governo - ha detto riferendosi agli assegni ...

Governo lima la manovra e ora pensa alla fiducia alla Camera : Nel mentre, il premier Conte e il ministro dell'Economia Tria porteranno avanti il dialogo, o meglio la trattativa con Bruxelles : l'obiettivo è quello di trovare spazi finanziari da qui al 19 ...

Manovra - si tratta con l'Ue ma il governo blinda il testo : 'Verso fiducia alla Camera' : Nel frattempo il governo porta avanti a oltranza la trattativa con Bruxelles: il premier Conte , il ministro dell'Economia Tria , il presidente della commissione Ue Juncker e il commissario agli ...

Manovra lunedì alla Camera - governo pronto a porre fiducia. Il 2 - 4%? 'Non è nei 10 comandamenti' : Il premier Conte assicura che fra gli obiettivi del governo c'è quello di migliorare il clima sui mercati, ma non parla di decimali. Salvini, invece, si sbilancia sull'entità dei tagli -

Manovra 2019 - alla Camera da lunedì : governo pronto fiducia - : l'intenzione manifestata dalla maggioranza durante la Conferenza dei capigruppo. La Commissione Bilancio in pressing sul governo per la presentazione degli emendamenti. Intanto, a margine del G20 a ...

Manovra : il governo potrebbe porre la questione di fiducia alla Camera : Spunta l'opzione fiducia per la Manovra, il cui approdo in Aula alla Camera è confermato per lunedì pomeriggio, con la discussione generale. Da martedì inizierà l'esame del provvedimento con le votazioni. A stabilirlo la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il governo, viene riferito al termine della riunione, ha "parlato dell'opzione fiducia" che, comunque, ...

La Camera vota sì alla fiducia sul decreto sicurezza : Roma, 27 nov., askanews, - La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia posta sul "decreto Salvini" su sicurezza e immigrazione con 336 sì."Esprimo una enorme soddisfazione, non da ministro, ma da ...

Dl sicurezza - via libera della Camera alla fiducia : Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto sicurezza. I voti a favore sono 336, i voti contrari 249, e nessun astenuto. Ora l'Aula della Camera passa all'esame degli ordini del giorno: in tutto sono 146. Il voto finale sul provvedimento, già approvato dal Senato e non modificato da Montecitorio, è atteso tra stasera e domani, in largo anticipo sulla scadenza del 3 dicembre, data entro la quale il decreto ...

Dl sicurezza - sì della Camera alla fiducia : Esteso ancora l'ambito applicativo del cosiddetto 'Daspo urbano' agli ospedali e alle aree destinate a fiere, mercati e spettacoli pubblici. Blocchi stradali e ferroviari verranno inoltre puniti a ...