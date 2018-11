La continuità del sistema Lumia

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris sfida i mostri sacri norvegesi. Occorre la continuità per tutta la stagione : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si sposta in nord-America per le tappe di Lake Louise e Beaver Creek dove entreranno in scena le discipline veloci, con la prima discesa libera ed un supergigante. Dopo lo slalom gigante rinviato a Soelden, e lo speciale di Levi, finalmente vedremo all’opera i nostri uomini-jet che si presenteranno al cancelletto di partenza con il chiaro intento di iniziare la stagione con il giusto piede. Nella ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Stefano Gross la punta dell’Italia in slalom. continuità di rendimento cercasi per lottare con i big : 11 Gennaio 2015, questa è la data della prima ed unica vittoria di Stefano Gross in Coppa del Mondo. Lo slalomista di Pozza di Fassa non è più riuscito da quella gara di Adelboden a salire sul gradino più alto del podio. Quella fu una stagione davvero eccezionale, visto che Gross fu secondo a Wengen e Schladming e tutto sembrava portare alla definitiva esplosione di un possibile campione tra i “rapid gates“. Da quel momento, però, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Luca De Aliprandini al bivio. Serve continuità per dare la svolta alla carriera : Domenica si aprirà la Coppa del Mondo maschile con il gigante di Soelden. Una specialità nella quale l’Italia ha raccolto davvero poco nelle ultime stagioni, con gli azzurri che hanno faticato molto a restare nelle posizioni che maggiormente contano. Luca De Aliprandini si presenterà al cancelletto di partenza della gara austriaca come il gigantista di punta della squadra azzurra e con una grande voglia di riscatto. Il 28enne di Cles non è ...

continuità Huawei P10 Wind : per il modello l’aggiornamento B364 dal 23 ottobre : In Italia tocca a Huawei P10 Wind riprendere la corsa all'aggiornamento, data la ricezione, da parte di questo modello, del pacchetto B364. Una sigla ben precisa definisce il pacchetto, corrispondente al numero 'VTR-L09 8.0.0.364 (C113),' e dal peso via OTA di 360MB. La build risulta sempre basata su Android 8.0 Oreo, ed include la patch di sicurezza di settembre. Volete conoscere i dettagli relativi alle correzioni apportate dall'upgrade in ...

Astaldi - via libera del Tribunale al concordato in continuità aziendale : MILANO - Il Tribunale di Roma ha accettato la richiesta di Astaldi di presentare una proposta di concordato in continuità aziendale. Lo riporta l' Ansa citando fonti finanziarie. La decisione sarà sul ...