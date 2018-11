La Borsa apre in lieve rialzo | poi torna ai livelli di ieri | -0 | 01%

Borsa - Shanghai apre a -0 - 11% : ANSA, - PECHINO, 30 NOV - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, quando sale l'attesa per il summit di domani tra i presidenti americano Donald Trump e cinese Xi Jinping a margine ...

Borsa Milano apre in rialzo - +0 - 92% - : ANSA, - Milano, 29 NOV - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,92% a 19.291 punti.

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 22% - : ANSA, - Milano, 28 NOV - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,22% a 19.193 punti.

Borsa Tokyo apre positiva : Nikkei +0 - 43% : 1.30 La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno più, con gli investitori che attendono maggiori ragguagli dalla preparazione dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping a margine del G20 di Buenos Aires a fine settimana. Il Nikkei avanza dello 0,43%, a quota 22.045,84, aggiungendo 93 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce lievemente sul dollaro a un livello di 113,70 ed è stabile a 128,50 ...

ANSA, - Milano, 27 NOV - La Borsa di Milano apre poco mossa. Il Ftse Mib segna un progresso dello 0,07% a 19.247 punti.

Governo apre su manovra : Borsa vola - +2 - 77% - - spread giù a 290 : Milano, 26 nov., askanews, - Le aperture del Governo ad avviare una fase di dialogo con la Uen con la prospettiva di un abbassamento della previsione di deficit/Pil contenuta nella manovran hanno ...

Borsa - Milano apre in forte rialzo - FtseMib +2 - 59% - spread giù a 288 : Roma, 26 nov., askanews, - Le crescenti voci di un obiettivo di deficit più basso da parte del Governo italiano sembrano piacere alla Borsa di Milano che apre la settimana in forte rialzo mentre lo ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +1 - 72% - : ANSA, - Milano, 26 NOV - La Borsa di Milano apre in rialzo con la svolta del governo sulla manovra finanziaria. Il primo indice Ftse Mib guadagna l'1,72% a 19.037 punti. Tutte le notizie di Breaking ...

La Borsa apre in forte rialzo - Ftse Mib +2% : Apertura di seduta in forte rialzo per la Borsa, dopo il calo dello spread conseguente alle dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini. L'indice Ftse Mib segna +2% a 19.085 punti, All Share sul +1,...

Borsa : Milano apre in calo dello 0 - 42% : ANSA, - Milano, 22 NOV - L'indice principale della Borsa di Milano apre in calo dello 0,42% a quota 18.653 punti.

Borsa svizzera : apre in lieve rialzo

ANSA, - Milano, 21 NOV - Apertura in rialzo per Piazza Affari. Nel giorno in cui è atteso il giudizio dell'Ue sulla manovra del governo, l'indice Ftse MIb ha avviato gli scambi in crescita dello 0,98%

ANSA, - Milano, 20 NOV - La Borsa di Milano apre in calo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,34% a 18.759 punti.