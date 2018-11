La 500 elettrica e i programmi FCA fino al 2021

Fca - a Pomigliano il suv Alfa - a Mirafiori la 500 elettrica; investirà 5 miliardi in Italia : Torino, 29 nov., askanews, - Tredici modelli, tra nuovi lanci e restyling, di cui 12 ibridi o elettrificati per un investimento sull'Italia fino al 2021 da 5 miliardi. E' questo in estrema sintesi il ...

Gorlier : 'Con 500 elettrica si espande polo lusso a Torino. Arriverà nel primo trimestre del 2020' : TORINO - 'Con la 500 elettrica si espande la vocazione di Torino come polo del lusso, è un modello Premium perché non sarà supereconomico'. Lo ha sottolineato il...

Fca : si farà a Mirafiori la 500 elettrica - rinviata l’uscita dal diesel : E per l'attuazione del piano industriale 2018-2022 presentato a giugno a Balocco stanziati 5 miliardi di investimenti in Italia: «Sarà garantita la piena occupazione»

Fca - Gorlier : con 500 elettrica si espande polo lusso a Torino : Torino, 29 nov., askanews, - 'E' emozionale il lancio della 500 elettrica, un modello che sopravvive da piu' generazioni. Sì produce a Torino a Mirafiori e questo ha una valenza non da poco. Portera' ...

Fca - Gorlier : con 500 elettrica si espande polo lusso a Torino : Torino, 29 nov., askanews, - "E' emozionale il lancio della 500 elettrica, un modello che sopravvive da piu' generazioni. Sì produce a Torino a Mirafiori e questo ha una valenza non da poco. Portera' ...

FCA - '5 MILIARDI DI INVESTIMENTI E PIENA OCCUPAZIONE ENTRO IL 2021'/ A Mirafiori la 500 elettrica - IlSussidiario.net : FCA dopo l'incontro coi sindacati annuncia 5 MILIARDI di INVESTIMENTI nei prossimi 5 anni: a Mirafiori la produzione della 500 elettrica.

La "scossa" della Fca : investimenti in Italia per 5 miliardi in 3 anni (e arriva la 500 elettrica) : "Piena occupazione negli stabilimenti Fca in Italia". Lo prevede il piano industriale del "dopo Marchionne" e lo confermano...

Fca - la 500 elettrica si farà a Mirafiori - in Italia 5 miliardi d?investimenti : Fca produrrà a Mirafiori la 500 elettrica. Lo hanno annunciato ai sindacati l?amministratore delegato Mike Manley e il responsabile delle attività europee Pietro Gorlier. Fca...

Fca investe 5 miliardi tra il 2019 e il 2021. 500 elettrica a Mirafiori : Nel corso dell'incontro a Mirafiori con i sindacati Pietro Gorlier , capo dell'area Emea di Fca , ha illustrato la realizzazione del piano industriale in Italia che prevede, entro il periodo 2019-2021,...

FCA annuncia : "A Mirafiori si farà la Fiat 500 elettrica. Su strada entro il 2020” : "La prima 500 elettrica sarà su strada nel primo trimestre 2020", ad affermarlo è Pietro Gorlier, neo-responsabile delle attività di FCA in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea). L'auto dovrebbe essere prodotta a Torino, nello stabilimento di Mirafiori. A ribadire la notizia, giunge Michael Manley, amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, che ha detto: "Mirafiori rappresenterà la prima installazione della ...

FCA - Manley presenta piano ai sindacati : 500 elettrica a Mirafiori e Jeep a Melfi : Per la prima volta alla prese con i sindacati italiani, il CEO di Fiat Chrysler Automobiles Mike Manley debutta al tavolo di Mirafiori . accompagnato dal responsabile delle attività europee del gruppo,...

Fca : "500 elettrica e piena occupazione" : 14.49 "Partiamo domani mattina con gli investimenti per la 500elettrica a Mirafiori, che vedrà la luce nel primo trimestre del 2020, per il Suv Alfa a Pomigliano e per la Jeep compass a Melfi". Così il responsabile per la Ue del Gruppo Fca, Piero Gorlier. "Con questo piano nel 2021 riteniamo di arrivare alla piena occupazione degli stbilimenti italiani",e specifica che "il piano è stato ben accolto dai sindacati", ai quali Fca ha comunicato di ...

Fca : a Mirafiori si farà la Fiat 500 elettrica - Sky TG24 - : Il responsabile delle attività europee della casa, Pietro Gorlier, ha annunciato che entro il 2019-2021 verranno lanciati in Italia 13 nuovi modelli e restyling. Ma anche nuove motorizzazioni "con ...

Arriva la 500 elettrica : Il totale degli investimenti di Fca in Italia ammonterà a più di 5 miliardi di euro per il periodo 2019-2021. Lo hanno annunciato i vertici del Gruppo nel corso dell'incontro a Torino con i sindacati ...