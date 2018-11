Juventus | Napoli | Inter e Milan sul nuovo Koulibaly rumors

Champions League - Juventus e Roma già agli ottavi : oggi tocca a Napoli e Inter. L’Italia spera nell’en plein dopo 15 anni : Missione compiuta per Juventus e Roma, che accedono agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. La squadra di Allegri batte all’Allianz Stadium il Valencia per 1-0 mentre la Roma cede all’Olimpico contro il Real Madrid per 2-0. A favore dei giallorossi decisiva la sconfitta del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen. Stasera tocca a Inter e Napoli, con l’obiettivo di completare un quartetto di qualificate ...

Serie A - solo multe per Juventus - Udinese e Roma dopo i cori anti-Napoli : Nessuna squalifica, solo multe per Juventus, Udinese e Roma dopo i cori anti-Napoli inneggiati dalle tifoSerie nell'ultima giornata di campionato. L'articolo Serie A, solo multe per Juventus, Udinese e Roma dopo i cori anti-Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A : Juventus imprendibile - stecca il Napoli - l'Inter si avvicina ai partenopei : Ad un terzo esatto del campionato, si tirano le prime somme sulla Serie A 2018/2019. Un torneo che ci sta regalando delle grandi emozioni anche se, per quanto riguarda la vetta, sembra essere già indirizzato verso l'ottavo trionfo consecutivo della Juventus. Dietro, infatti, le inseguitrici faticano a reggere il passo della formazione di Allegri. Questa Juventus è imbattibile La Juventus ha vinto la dodicesima delle tredici partite disputate ...

Orari Champions League - il calendario delle partite del 27-28 novembre. Come vedere in tv e streaming Juventus - Napoli - Roma ed Inter : Si ricomincia: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà domani, martedì 27, e mercoledì 28 novembre, quando andranno in scena le partite della quinta giornata. Domani alle ore 21.00 ad aprire le danze saranno la Juventus, impegnata in casa contro il Valencia, e la Roma, che ospiterà il Real Madrid. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro la Stella Rossa, e all’Inter, che farà ...

Juventus - +8 sul Napoli alla 13giornata : distacco da record in Italia. Eguagliata la Roma 2000/2001 : Tredici giornate di campionato, con dodici vittorie e un pareggio: il ruolino di marcia , quasi, perfetto della Juventus. L'unico incidente di percorso contro il Genoa all'Allianz Stadium, poi i ...

Napoli-Chievo 0-0 : sorride la Juventus - è a +8 : NAPOLI - Sotto la pioggia battente del San Paolo il Napoli si ferma ai pali colpiti da Insigne e Koulibaly e vede la Juventus scappare a +8 dopo tredici giornate di campionato: contro il Chievo del ...

Il Napoli s'inceppa sotto la pioggia : 0-0 col Chievo - Juventus a +8 : Il Napoli bloccato sullo 0-0 dal Chievo: la Juve allunga a più otto in testa alla classifica. Partita deludente degli azzurri che non riescono a buttare giù il muro predisposto da Di...

Risultati Serie A LIVE - 13^ giornata : il Napoli prova a rispondere alla Juventus : Risultati Serie A LIVE, 13^ giornata – Continua il programma valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 interessanti partite. Nelle gare di ieri successi agevoli per Juventus ed Inter rispettivamente contro Spal e Frosinone, altro pesante ko della Roma sul campo dell’Udinese. Nel lunch match della domenica successo del Parma contro il Sassuolo, continua il momento fantastico della squadra di D’Aversa, ...

Napoli-Chievo alle 15 La Diretta Ancelotti va a caccia della Juventus : Il Napoli, reduce dal successo in rimonta sotto il diluvio di Marassi col punteggio di 1-2 sul Genoa, per continuare la rincorsa alla Juventus capolista, il Chievo per celebrare al meglio l'inizio ...

Serie A Galliani : «Napoli e Juventus - sarà lotta a due per lo scudetto» : NAPOLI - "Ho moltissima nostalgia dei duelli scudetto Napoli - Milan . Ricordo Van Basten contro Maradona , gli applausi del primo maggio. Per l'emozione ho pianto di gioia, fu una partita incredibile.

Napoli - Ancelotti : “Vogliamo accorciare sulla Juventus. Milik? Non deve dimostrare nulla” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani contro il Chievo Verona al San Paolo. Ancelotti vuole Cavani —> la rivelazione del tecnico azzurro Il tecnico del Napoli ha parlato innanzitutto della partita di domani: “Questa è un’opportunità per cercare di restare competitivi nella seconda parte della stagione. […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Vogliamo ...

Calciomercato Serie A : impatto dei nuovi acquisti di Juventus - Napoli - Inter e Roma : Prima dell'inizio della 13esima giornata di campioanto, che avrà luogo domani - alla Dacia Arena - con Udinese-Roma, possiamo tirare le somme sull'impatto generato dai nuovi acquisti del Calciomercato estivo in termini di risultati sportivi. Tanti sono stati gli infortuni che hanno ridotto ai minimi termini le risorse dei top coach di Serie A. Abbiamo dunque deciso di analizzare gli acquisti delle principali squadre del nostro campionato, in ...