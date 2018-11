Juventus | Matuidi a muso duro | “Cercano di farmi dire cose diverse”

Juventus - Matuidi : “Questa la mia miglior stagione. Pallone d’Oro? Lo darei a Ronaldo” : “La mia miglior stagione”. Ad affermarlo è Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: “Ho conquistato trofei con il club e il mondiale, che era il mio sogno. A Torino sono cresciuto, fin da quando sono arrivato ho capito che potevo fare di più“. Dopo lo scudetto, la Coppa Italia e il Mondiale nella stagione sportiva appena conclusa, Matuidi vuole continuare ad arricchire la sala dei ...

Juventus - Matuidi : 'Abbiamo fatto l'essenziale in Champions - ora vogliamo finire primi' : Blaise Matuidi, punto fermo del centrocampo bianconero, intervistato da Sky Sport ha dichiarato che la Juventus è protagonista di un buon percorso in Champions League. L'unico neo è la sconfitta con il Manchester United. Ora ottenuta la qualificazione agli ottavi Blaise pensa alla conquista del primo posto nel girone: "Penso che in Champions League siamo messi bene. Abbiamo fatto delle belle partite, c'è stato solo un momento di crollo contro il ...

Juventus - Matuidi 'Questo il mio anno migliore' : TORINO - Dal suo arrivo in bianconero, avvenuto la scorsa estate, la carriera di Blaise Matuidi ha svoltato. 'A Torino sono cresciuto - conferma il centrocampista francese, campione del Mondo quest'estate in Russia -. Quando sono arrivato ho capito che potevo fare di più'. Una crescita che ha portato l'ex PSG ad essere pedina insostituibile per Allegri, 'un vagabondo, uno che corre ...

Juventus - Matuidi : '2018 il mio anno migliore. La fame di Ronaldo fa la differenza - ci farà vincere' : Sulla partita contro la Fiorentina "Hanno delle qualità e sarà una partita difficile " ha spiegato Matuidi in esclusiva a Sky Sport " è una squadra molto forte in casa e sicuramente sappiamo la ...

Matuidi : 'Io al top grazie alla Juventus' : TORINO - Anno d'oro per Bliase Matuidi , grazie alla Francia con cui ha vinto la Coppa del Mondo ma anche grazie alla Juventus, con cui ha conquistato scudetto e COppa Italia e adesso vuole vincere ancora, magari la Champions League . 'È la miglior stagione - ha affermato il centrocampista ...

Juventus - Matuidi : 'Mbappé mi ricorda Ronaldo e Ibrahimovic' : TORINO - Dal ritiro della nazionale francese Blaise Matuidi ha affrontato diversi temi in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla sua avventura alla Juventus. 'Il mio ruolo in campo? La cosa più ...

Juventus - Allegri fa il punto sugli acciaccati : le ultime su Cancelo - Khedira - Emre Can - Matuidi - Mandzukic… : Alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Tra i temi trattati anche quello sui calciatori che sono alle prese con il percorso di guarigione dai rispettivi infortuni. Il tecnico della Juventus ha iniziato da Emre Can: “Sta andando bene. La prossima settimana rientrerà a Torino, è un giocatore importante e ci farà comodo per la ...

Milan-Juventus - Allegri su Ronaldo - Bonucci e Matuidi : GOL A DIFESA SCHIERATA - 'Il calcio non è una scienza esatta, altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0. Poi ci sono anche gli avversari: l'altro giorno non abbiamo subito un tiro in porta. In ...

Milan-Juventus - la conferenza di Allegri : 'Mandzukic potrebbe giocare. Matuidi? Non riesco a farlo a riposare' : Noi abbiamo Cristiano Ronaldo che è il miglior centravanti al mondo, anche se non gioca da centravanti. Dobbiamo sfruttare lui e tutti gli altri al meglio". 12:13 10 nov Cosa dirà a Bonucci visto ...

Champions League - la Juventus recupera Matuidi e Cancelo. Resta fuori Douglas Costa : TORINO - La Juventus recupera Matuidi e Cancelo , che oggi pomeriggio alla 'Continassa' hanno svolto la rifinitura alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester United . Entrambi erano in ...

Champions - Juventus : Mandzukic e Chiellini ok. Matuidi-Cancelo in dubbio : C'è un'Europa da continuare a terrorizzare, un primo posto Champions da conquistare matematicamente e la possibilità di affrontare in tranquillità le ultime due partite del girone. Ma la Juventus ...

Infortunio Cancelo - Douglas Costa e Matuidi : quanti guai in casa Juventus : Infortunio Cancelo, Douglas Costa e Matuidi – Un punto per la qualificazione, tre per il primo posto matematico nel Gruppo H: la Juventus contro il Manchester United ha la possibilità di strappare il biglietto per gli ottavi di Champions con due turni di anticipo e di farlo addirittura da leader del girone. L’occasione è ghiotta e i bianconeri lavorano sodo per sfruttarla: questa mattina la squadra ha lavorato sulla tattica da ...

Infortunio Douglas Costa - il comunicato della Juventus : si ferma anche Matuidi : Douglas Costa e Matuidi costretti a fermarsi per Infortunio dopo la gara vinta ieri dalla Juventus di Massimiliano Allegri, i dettagli “Mattinata di trattamenti fisioterapici per Douglas Costa (per lui un problema muscolare agli adduttori a sinistra), e per Matuidi, che ha riportato ieri una contusione all’anca destra. Invece, Chiellini e Bernardeschi hanno proseguito il loro lavoro personalizzato, mentre si è allenato in parte ...

Juventus - Matuidi esalta Ronaldo : “ci fa sentire più forti - ha qualcosa che nessun altro possiede” : Il centrocampista francese ha parlato dell’impatto di Cristiano Ronaldo sul mondo Juventus, esaltandone carisma e qualità Un impatto devastante, sette gol in campionato e un carisma difficilmente riscontrabile in altri giocatori. Cristiano Ronaldo si è già preso la Juventus, lo sa bene Blaise Matuidi che condivide ogni giorno lo spogliatoio con il portoghese. Fabio Ferrari/LaPresse Il centrocampista campione del mondo ha parlato di ...