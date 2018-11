Juventus | Allegri | ' Torna Bernardeschi Dybala? È un tuttocampista'

Fiorentina-Juventus - Allegri : "Dybala è un tuttocampista. Bernardeschi c'è" : 'Per la Fiorentina è la partita dell'anno, avrà una città intera a spingerla. E speriamo che sia una bella giornata di sport nel contesto di una sana rivalità'. Il primo spunto di Massimiliano Allegri tocca l'aspetto l'ambientale di Fiorentina-Juventus. Poi c'è quello pratico, sempre in prima fila con Max. 'Turno ...

Juventus - Allegri 'Fiorentina agguerrita - per loro la gara della vita' : Sarà una bella giornata di sport e di calcio perché giocare a Firenze davanti a un pubblico meraviglioso è sempre bello'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti ...

Juventus - Allegri avverte : 'Fiorentina agguerrita - ci serve entusiasmo' : La Fiorentina 'verrà spinta da una città intera, sarà agguerrita e con entusiasmo a mille, là contro di noi è sempre la partita più importante della stagione. Noi dovremo essere animati dallo stesso ...

Juventus - Allegri : “Dobbiamo stare attenti - la Fiorentina è una bella squadra” : Fiorentina-Juventus Allegri – Alla vigilia di un match importantissimo per la squadra di Allegri in chiave campionato, sarà proprio il tecnico dei bianconeri a parlare in conferenza stampa dalle 12. Dopo la vittoria contro il Valencia di Cristiano Ronaldo e compagni, che ha permesso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus […] L'articolo Juventus, Allegri: “Dobbiamo stare attenti, la Fiorentina è ...

Fiorentina-Juventus - Allegri dà indizi sulla formazione : “out Alex Sandro e Khedira - su Pjanic…” : Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della gara che la sua Juventus giocherà contro la Fiorentina sabato pomeriggio “Non sarà una trappola, ma una partita difficile. La Fiorentina è ben allenata, in casa non ha ancora perso, subito 14 gol, a fronte di 3 fatti, per loro è la partita più importante dell’anno. Per noi sarà difficile, troveremo una squadra agguerrita. In questo turno le prime tre giocano in ...

Juventus - Allegri : 'Nello sport non ci sono nemici : basta insulti - anche sui social' : Lo sport che mi piace non insulta chi sbaglia. Anzi, lo sport che mi piace non insulta proprio'. LE RISPOSTE - L'allenatore della Juventus poi ha replicato anche a qualche tifoso sui social. A chi ...

Fiorentina-Juventus - Allegri conferenza stampa : segui il live dalle 12 : Fiorentina-Juventus Allegri – Alla vigilia di un match importantissimo per la squadra di Allegri in chiave campionato, sarà proprio il tecnico dei bianconeri a parlare in conferenza stampa dalle 12. Dopo la vittoria contro il Valencia di Cristiano Ronaldo e compagni, che ha permesso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Allegri conferenza stampa: segui il live ...

Juventus - Bentancur non la pensa come Allegri : TORINO - Massimiliano Allegri è pragmatico e per nulla permaloso, vedasi le partite giocate da titolari da Benatia e Rugani dopo gli sfoghi del difensore marocchino e del padre del toscano, figurarsi ...

Juventus - Isco tenta Allegri : assalto bianconero : TORINO - Sei a zero, come un set senza storia a tennis. E senza storia sembra il rapporto tra Santiago Solari , il nuovo tecnico del Real Madrid dal licenziamento di Julen Lopetegui , e Isco : sei le ...

Juventus - è pronto Spinazzola : Allegri avrà un innesto in più dalle prossime settimane : Juventus, Leonardo Spinazzola sembra essere pronto a rientrare in campo dopo un lungo stop per infortunio “Io sto bene e non vedo l’ora di mettere minuti nelle gambe“. Il difensore della Juventus, Leonardo Spinazzola, ha recuperato dall’infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fuori per diversi mesi ed è pronto per fare il suo esordio in maglia bianconera. “Allenarsi con questi grandi campioni è una ...

Juventus - per la partita di sabato Allegri ritrova Bernardeschi : Alex Sandro da valutare : Questa mattina, la Juve si è messa al lavoro in vista della partita contro la Fiorentina. Ovviamente chi è sceso in campo ieri contro il Valencia si è dedicato ad un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno svolto una seduta in campo. A questa sessione hanno preso parte anche Federico Bernardeschi e Emre Can. Il tedesco ha lavorato parzialmente con il gruppo e il suo rientro si sta avvicinando. La Juventus, dunque, sta per ritrovare uomini ...

Juventus - Allegri : “Traguardo ottavi è un premio per il lavoro dei ragazzi” : “Raggiungere il primo traguardo di tappa stagionale così è un premio per il lavoro quotidiano dei ragazzi“. Massimiliano Allegri celebra su Twitter la qualificazione agli ottavi di Champions League della Juventus ottenuta con un turno di anticipo grazie alla vittoria con il Valencia. E guarda avanti: “Ci aspetta un dicembre importante, da giocare con la stessa energia“, sottolinea il tecnico. La Juventus si giocherà ...

Juventus - Allegri guarda al prossimo step : “primo traguardo di una lunga stagione” : Juventus, Massimiliano Allegri si è detto contento d’aver raggiunto il passaggio del turno in Champions League affacciandosi dunque alla fase a scontri diretti “Raggiungere il primo traguardo di tappa stagionale così è un premio per il lavoro quotidiano dei ragazzi. Ci aspetta un dicembre importante, da giocare con la stessa energia!“. Lo ha scritto su twitter il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il ...