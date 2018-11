Juve-Inter | sfida per Dembelè

Roma-Inter - Samuel : 'Giallorossi irregolari - la squadra di Spalletti è più avanti. Ma la Juve è ancora lontana' : "La Roma fa un po' fatica, è irregolare, a volte inspiegabile - ha spiegato l'ex difensore a La Gazzetta dello Sport - Visto in Champions? Gran primo tempo, ha preso un colpo e si è sciolta: mi ...

Calcio - Serie A : la Juventus è la squadra più amata dagli italiani - l'Inter la più odiata : Si sa che in tutti gli sport ci sono squadre che hanno più seguito ed altre che ne hanno di meno, o addirittura sono proprio odiate. Soprattutto nel Calcio. Un recente studio realizzato da Statista, chiamato "European Football Benchmark", ha praticamente catalogato le squadre italiane in una speciale classifica, che indica il tasso di gradimento di un club da parte dei tifosi. Le sorprese non sono mancate, come ad esempio è risultato che la ...

Serie A - 14^ giornata in TV e streaming : Fiorentina-Juve e Roma-Inter su Sky : Nel fine settimana ormai imminente va in campo la quattordicesima giornata di Serie A. Tra i match di cartello, sicuramente l'impegnativa trasferta della Juventus sul campo della Fiorentina ed il big-match dello stadio Olimpico tra Roma ed Inter. Sarà un turno ricco di spunti interessanti, a partire per l'appunto dai viola che cercheranno di fermare l'imbattuta capolista e la sfida tra giallorossi e nerazzurri, le due grandi deluse del recente ...

Serie A - Roma-Inter a Rocchi. Per Fiorentina-Juventus c'è Orsato : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

Serie A - le designazioni arbitrali : Roma-Inter a Rocchi. Sorpresa per Fiorentina-Juve : Attendendo questa sera la notte di Europa League, si potrà pensare al campionato. Serie A che tornerà sabato pomeriggio, alle 15 con Spal-Empoli, in attesa del big match alle 18 tra Fiorentina e Juventus all’Artemio Franchi. Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare il big match della 14.ima giornata tra Roma e Inter (Fabbri e Valeriani saranno rispettivamente Var […] L'articolo Serie A, le designazioni arbitrali: Roma-Inter a ...

Non solo sport. Champions : Juve e Roma - avanti; Napoli e Inter - no. Ma quanto siam diversi da Albione? : Se poi allo sport andavano ad aggiungersi la cronaca di costume, l'immigrazione e le faccende di economia e di governo, non sarebbe bastato lo spazio acquisito sul web dal nostro 'foglio' , per ...

Real Madrid - rottura Isco-Solari : Juve - Inter e Milan sfidano le big della Premier : L'esclusione di Isco, a sorpresa, dalla lista dei convocati di Roma-Real Madrid, continua ad animare il dibattito in Spagna. Secondo le prime ricostruzioni, il talento iberico, che ieri all'Olimpico ...

Sondaggio - la squadra più odiata dagli italiani? No - non è la Juve : perché l'Inter fa rosicare : A inizio anni Duemila l' Inter era la squadra più ridicolizzata. Quella del presidente che buttava miliardi su miliardi senza vincere , quasi, nulla. La squadra che i cugini rossoneri irridevano con ...

Champions League - Juventus e Roma già agli ottavi : oggi tocca a Napoli e Inter. L’Italia spera nell’en plein dopo 15 anni : Missione compiuta per Juventus e Roma, che accedono agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. La squadra di Allegri batte all’Allianz Stadium il Valencia per 1-0 mentre la Roma cede all’Olimpico contro il Real Madrid per 2-0. A favore dei giallorossi decisiva la sconfitta del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen. Stasera tocca a Inter e Napoli, con l’obiettivo di completare un quartetto di qualificate ...

Real Madrid - scoppia il caso Isco : Inter e Juve alla finestra : In casa Real Madrid si è aperto un caso Isco . Il centrocampista spagnolo, uno dei punti fermi di Zidane e Lopetegui , con Solari sta giocando pochissimo ed è stato spedito in tribuna anche in ...

In Italia 33 milioni di tifosi di calcio : la Juve la più amata - l’Inter la più odiata : Il nuovo sondaggio interattivo di Statista “European Football Benchmark” ha rivelato che la Juventus è la squadra più amata. L'articolo In Italia 33 milioni di tifosi di calcio: la Juve la più amata, l’Inter la più odiata è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A : Juventus imprendibile - stecca il Napoli - l'Inter si avvicina ai partenopei : Ad un terzo esatto del campionato, si tirano le prime somme sulla Serie A 2018/2019. Un torneo che ci sta regalando delle grandi emozioni anche se, per quanto riguarda la vetta, sembra essere già indirizzato verso l'ottavo trionfo consecutivo della Juventus. Dietro, infatti, le inseguitrici faticano a reggere il passo della formazione di Allegri. Questa Juventus è imbattibile La Juventus ha vinto la dodicesima delle tredici partite disputate ...

Biglietti Juventus-Inter : come acquistare gli ultimi tickets per la 15ma giornata di Serie A : Tra le gare del quindicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 7 e 9 dicembre, c’è l’incontro tra Juventus ed Inter, in programma venerdì 7 dicembre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, sempre più decisi a far loro da antagonisti nella corsa al titolo. Si tratta del cosiddetto “Derby d’Italia“, il match che quest’anno rivestirà ancora ...

Inter - Zanetti : 'Marotta grande acquisto. Sul dominio Juve...' : Javier Zanetti , vicepresidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport : 'Questo sarà un mese importantissimo con tutte le partite difficili in programma e quella con il Tottenham sarà tra queste. Spalletti preparerà al meglio la sfida di Londra contro un ...