Juncker:progressi con Italia su Manovra

Il presidente della Commissione Ue,, ha detto che si sono compiuti passi in avanti nel negoziato con l'sulla. "Non si deve drammatizzare la questione dell'ipotesi di infrazione all'", "stiamo facendo", ha affermatodurante una conferenza stampa a Buenos Aires a margine del G20."Ho incontrato il presidente del Consigliono Giuseppe Conte a Bruxelles, e lo incontrerò ancora qui". "L'atmosfera è buona",nessuna "guerra"."Siamo con l'se l'è con noi",ha detto.(Di venerdì 30 novembre 2018)