John Barrowman in Elseworlds in un ruolo inedito | la crisi di identità non riguarderà

(Di venerdì 30 novembre 2018)I fan sapevano che sarebbe tornato ma non si aspettavano in questo modo:inavrà modo di essere nuovamente al fianco dei suoi amici di sempre ma, soprattutto, di vestire panni nuovi e un. A rivelare la presenza del buon vecchio Malcolm Merlyn nel crossover tra Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4 è una foto che lo mostra non solo vivo e vegeto ma anche nei nuovi panni ovvero quello di un poliziotto pronto a combattere i nemici sulla sua terra.L'ex cattivo di Arrow 7 si è sacrificato per il bene della figlia e del resto del gruppo ma la sua morte in realtà non è mai stata mostrata lasciando intendere che potrebbe tornare anche nei nuovi episodi. A quanto pare sarà così ma non con arco e frecce ma con la divisa e la pistola al fianco dei suoi colleghi anche se rimane da capire se sarà uno dei buoni o un corrotto e, quindi, dalla parte del ...