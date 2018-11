Jessica Valentina Faoro | pm Milano chiede l’ergastolo per il tranviere La difesa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 novembre 2018) La Procura diha chiesto l’ergastolo con l’isolamento diurno per Alessandro Garlaschi, ilimputato di omicidio per aver ucciso con 85 coltellate, la ragazza di 19 anni che aveva ospitato a casa sua, in via Broschi, in cambio di piccoli lavori domestici. La richiesta del carcere a vita è stata avanzata da pm Cristiana Roveda nel processo con rito abbreviato. L’imputato non si è presentato in aula davanti al gup Alessandra Cecchelli L’uomo è imputato nel processo con rito abbreviato (che consente lo sconto di un terzo della pena) di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi, oltre che di vilipendio di cadavere per aver bruciato una parte del corpo della giovane.La parte civile ha chiesto oltre 700mila euro tra risarcimento e provvisionale.Il Comune ha proposto, col suo avvocato Maria Rosa Sala, un risarcimento di 10mila ...