Jeep Grand Cherokee Trackhawk arriva anche nel Regno Unito con i suoi 710 CV

Jeep Grand Cherokee - Il giro di pista della Trackhawk - VIDEO : L'ultima protagonista (in ordine di tempo) del giro veloce sulla nostra pista di Vairano è la Jeep Grand Cherokee Trackhawk, la Suv più potente al mondo. Versione estrema, supervitaminizzata, spinta da un poderoso V8 di 6.2 litri da ben 710 CV. Assetto e freni. Potentissima, dunque, ma non sufficientemente strutturata per sfruttare tutta la potenza. Questa in sintesi, la prestazione della Trackhawk sull'asfalto del nostro tracciato. ...