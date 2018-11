Jane Alexander confessa | ' Non bevo più da giugno Il mio ex mi ha aiutata | ma con lui è

Jane Alexander a Verissimo confessa : «Non bevo più da giugno. Il mio ex mi ha aiutata ma con lui è finita» : Dopo l'uscita dal Grande fratello Vip 2018, Jane Alexander torna su Canale 5 e si confessa ai microfoni di Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin, in onda il sabato pomeriggio. Jane...

Jane Alexander a Verissimo : ‘Ho detto a Gianmarco che è finita - voglio conoscere Elia’ : “Ho visto Giammarco due giorni fa. E’ stato difficile rientrare nella nostra casa, rivedere lui, il nostro cane, i gatti” comincia così il racconto di Jane Alexander ospite a Verissimo sabato 1 dicembre. La neo uscita dalla Casa del Grande Fratello ha subito una rivoluzione una volta chiusa la porta rossa della casa di Cinecittà. Nel corso del programma infatti ha messo in discussione la sua storia con Giammarco, avvicinandosi ad un ...

Jane Alexander torna a parlare dopo il GF VIP - dichiarazioni su Elia : “E’ un gentiluomo” : Jane Alexander torna a parlare ecco le dichiarazioni su Elia, Gianmarco e il figlio dopo l’uscita dalla casa del GF Vip Da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip Jane Alexander è apparsa poco (sia in TV che sui social). Con un post pubblicato s’ul suo profilo Instagram, proprio ieri, l’ex gieffina ha fatto sapere di stare riprendendo pian piano in mano la sua vita. Tutti, però, vogliono sapere oggi come vanno le cose ...

Grande Fratello VIP - Jane Alexander non sta bene : 'Faccio fatica a mangiare' : Jane Alexander è stata una tra le protagoniste più discusse di questa terza edizione del Grande Fratello VIP. L'attrice americana ha destato molto scalpore all'interno della casa per alcune questioni: la prima tra tutte è, sicuramente, la nascita della storia d'amore con Elia Fongaro, nonostante fosse felicemente fidanzata al di fuori con Gianmarco. Il comportamento di Jane, accompagnato anche dalle frasi molto spinte e dalla mentalità ...

GF Vip - Elia Fongaro e Jane Alexander stanno insieme - i fan dell'ex velino sicuri (RUMORS) : Dopo l'uscita di Jane Alexander dal Grande Fratello Vip, in molti si sono chiesti cosa avrebbe deciso di fare l'attrice italo inglese che, come ricorderemo nella Casa di Cinecittà, si era avvicinata ad Elia Fongaro. Da quanto trapelato nelle ultime ore, sembra che Jane ed Elia abbiano deciso di viversi anche fuori dal reality, visto anche l'ultimo post dell'ex velino che su Instagram che ha fatto pensare a tutti i suoi fan che lui e Jane stiano ...

ELIA FONGARO E Jane Alexander STANNO INSIEME?/ Gli indizi e le parole di lei : "Con Gianmarco era già crisi…" - IlSussidiario.net : ELIA FONGARO e JANE ALEXANDER STANNO INSIEME? Dopo l'eliminazione di lei dalla Casa del Grande Fratello Vip gli estimatori si aggrappano agli indizi.

Grande Fratello Vip 3 - Jane Alexander : "Con Elia - non mi è partito l'ormone. Ringrazio Gianmarco perché non ha parlato male di me" : Jane Alexander è stata una dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulla reti Mediaset, ormai alle battute finali.Il reality show ha causato, nella vita dell'attrice e conduttrice di origini britanniche, due eventi non da poco, entrambi riguardanti la sfera sentimentale: la fine definitiva della sua storia d'amore con il musicista Gianmarco Amicarelli e l'inizio di una relazione con il modello ...