Italia | ad ottobre disoccupazione in aumento per tutte le classi d' età

Immatricolazioni Ue veicoli commerciali ottobre +6 - 9% - Italia -13 - 2% : Roma, 22 nov., askanews, - Nuovo rallentamento delle Immatricolazioni di veicoli commerciali nell'Unione europea, al più 6,9 per cento annuo a ottobre, secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei ...

Ascolti TV ottobre 2018 : Rai 1 e Canale 5 vicinissime nelle 24h - ma nel prime time non c’è gara (19.17% vs 15.07%). La7 batte anche Italia1 in prime time : I Bastardi di Pizzofalcone 2 Canale 5 ha parzialmente recuperato terreno, ponendo rimedio al disastro registrato nel mese di settembre, quando lo share medio del prime time era fermo circa al 12%. Ma il suo nuovo 15.07%, ottenuto nonostante il finale di Temptation Island Vip ed il Grande Fratello Vip, non basta ad eguagliare i risultati dello scorso anno né tantomeno a fermare Rai 1, che, anche grazie a titoli quali I Bastardi di Pizzofalcone 2 ...

A ottobre il mercato frena ma Groupe PSA Italia cresce : In un mercato dell’auto che a ottobre registra una frenata (-8,2%), tutti i Marchi di Groupe PSA Italia crescono in quota di mercato, raggiungendo il 16,5% (vetture e veicoli commerciali), 0,8 punti in più rispetto a ottobre 2017 (15,7%). A ottobre Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot hanno immatricolato complessivamente 26.870 vetture e veicoli commerciali, […] L'articolo A ottobre il mercato frena ma Groupe PSA Italia cresce sembra ...

AlItalia - ricavi da traffico passeggeri +6 - 7% ad ottobre : Roma, 8 nov., askanews, - I ricavi da traffico passeggeri di Alitalia sono aumentati del 6,7% lo scorso mese rispetto a ottobre 2017. Lo rende noto la Compagnia spiegando che la crescita è 'trainata ...

AlItalia - ricavi da traffico passeggeri +6 - 7% ad ottobre : Roma, 8 nov., askanews, - I ricavi da traffico passeggeri di Alitalia sono aumentati del 6,7% lo scorso mese rispetto a ottobre 2017.Lo rende noto la Compagnia spiegando che la crescita è "trainata ...

Clima - C3S : a ottobre 2018 “temperature sopra la media dal Nord Italia fino alla Russia meridionale” : Copernicus Climate Change Service (C3S), il programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), pubblica regolarmente bollettini Climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili Climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche ...

Vendite di auto in Italia - mese di ottobre - Spiccano le elettriche pure! : Altre informazioni da un'ulteriore fonte autore Gruppo di Acquisto auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Mercato auto Italia -7 - 4% a ottobre : ANSA, - TORINO, 2 NOV - Ancora un segno negativo per il Mercato delle auto in Italia. A ottobre i veicoli immatricolati sono stati 146.655, il 7,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2017, quando ...

Auto : immatricolazioni in calo del 7 - 4% a ottobre in Italia - flessione di Fca : Mercato dell'Auto in flessione a ottobre in Italia: la Motorizzazione ha immatricolato 146.655 Autovetture, con un calo del 7,42% rispetto a ottobre 2017, quando ne furono immatricolate 158.417. A ...

Life Sentence e Lucy Hale sbarcano in Italia dal 31 ottobre su Mediaset e Sky : la protagonista di Pretty Little Liars cambia vita : Life Sentence e Lucy Hale sono pronte a conquistare l'Italia a partire da oggi, 31 ottobre, con l'arrivo della prima e unica stagione della serie. La dolce Aria di Pretty Little Liars torna con un nuovo ruolo al centro delle avventure del nuovo teen drama The CW che nei mesi scorsi è andato in onda negli Usa. In un primo momento gli episodi erano stati annunciati proprio per l'estate anche in Italia ma la messa in onda è slittata fino ad oggi ...

Borsa Italiana oggi/ Fca a -2 - 9% - Stm a +4 - 4% - 31 ottobre 2018 - - IlSussidiario.net : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca di tornare sopra i 19.000 punti. Previsti diversi dati macroeconomici in agenda.

Italia - inflazione ottobre stimata in lieve rialzo : Secondo le stime preliminari , nel mese di ottobre 2018 l' indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività , NIC,, al lordo dei tabacchi, registra una variazione nulla su base mensile ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi la Finale all-around maschile (31 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e Italiani in gara : oggi mercoledì 31 ottobre si disputa la Finale all-around maschile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si preannuncia grande spettacolo il cinese Xiao Ruoteng vuole confermarsi sul trono ma se la dovrà vedere con il russo Nikita Nagornyy e lo statunitense Samuel Mikulak, ma attenzione anche al giapponese Kenzo Shirai, al russo Artur Dalaloyan e al cinese Sun Wei. Non ci saranno italiani in gara. Di ...

Tedua - il Mowgli winter tour 2018 dal 31 ottobre nei club d'Italia : Dopo il grande successo della tournée estiva che ha registrato il tutto esaurito lungo la penisola italiana con quasi trenta date, il rapper Tedua è pronto a conquistare nuovamente il pubblico con il ...