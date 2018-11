Istat rivede Pil al ribasso

Crescita - Istat rivede al ribasso il dato sul terzo trimestre : “Pil a -0 - 1%”. E’ il dato peggiore dal giugno 2014 : L‘ Istat ha rivisto al ribasso il dato sul pil del terzo trimestre : la stagnazione emersa dalle prime stime diventa un calo dello 0,1%. Si tratta del dato peggiore dal secondo trimestre 2014 . Non si può parlare di recessione, perché quella definizione si applica quando la discesa continua per almeno tre trimestri. Ma resta il fatto che la frenata è conclamata. La variazione acquisita per il 2018 è pari a +0,9% contro l’1% della ...

L'Istat rivede al ribasso le stime di crescita : Pil 2018 +1 - 1% : ROMA - L'Istat ha rivisto al ribasso le previsioni per il Pil nel 2018 e si attende una crescita del prodotto interno lordo, Pil, dell'1,1% in termini reali per quest'anno, 'in rallentamento' rispetto ...