Istat | Pil giù 0 | 1% nel terzo trimestre ma + 0 | 7% rispetto al 2017

Crescita - Istat rivede al ribasso il dato sul terzo trimestre : “Pil a -0 - 1%”. E’ il dato peggiore dal giugno 2014 : L‘Istat ha rivisto al ribasso il dato sul pil del terzo trimestre: la stagnazione emersa dalle prime stime diventa un calo dello 0,1%. Si tratta del dato peggiore dal secondo trimestre 2014. Non si può parlare di recessione, perché quella definizione si applica quando la discesa continua per almeno tre trimestri. Ma resta il fatto che la frenata è conclamata. La variazione acquisita per il 2018 è pari a +0,9% contro l’1% della ...

Crescita economica : secondo l'Istat il Pil italiano è fermo da oltre 3 anni : L'Italia è ufficialmente in stagnazione. A certificarlo è l'Istat, l'Istituto nazionale di statistica. secondo le stime dell'Istat, infatti, il Pil italiano è rimasto completamente fermo nel terzo trimestre del 2018 rispetto solo al trimestre precedente. Mentre se si va ad esaminare il dato tendenziale, cioè quello riferito all'arco temporale annuale, depurato delle componenti più volatili come quelle energetiche e destagionalizzato, si può ...

Istat : “Un miliardo di investimenti pubblici in ricerca farebbe crescere il pil più del reddito di cittadinanza” : Aumentare di 1 miliardo gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo farebbe aumentare il pil dello 0,1% il primo anno e dello 0,2% in quelli successivi. E l’impatto sarebbe stabile. Al contrario, destinare circa 9 miliardi al reddito di cittadinanza come previsto dalla legge di Bilancio spingerà la crescita dello 0,2% nei primi anni ma nel medio periodo periodo gli effetti si annulleranno progressivamente. La valutazione arriva ...

L’Istat certifica la frenata della crescita - rivisto al ribasso il Pil : +1 - 1% nel 2018 : L'Istat ha pubblicato il nuovo rapporto sulle previsioni del Pil per il 2018 e il 2019. Dall'analisi risulta che rispetto al 2017 ci sarà un rallentamento e la crescita del Pil quest'anno dovrebbe essere dell'1,1% mentre per il 2019 è previsto un aumento dell'1,3%. Dovrebbero aumentare invece l'occupazione e l'Inflazione.Continua a leggere

Anche Istat ed Ocse tagliano le stime del Pil : Nuova doccia fredda al governo italiano. Dopo tre anni di crescita la nostra economia sta rallentando. Pesano i dazi e la possibilità che la Bce alzi il costo del denaro -

Istat e Ocse vedono Pil arrancare e sotto stime governo. Spread deprime crescita dello 0 - 7% : L'economia italiana dovrebbe rallentare, mostrando a partire da quest'anno un tasso di crescita più basso rispetto all'anno scorso. Secondo le ultime previsioni economiche diffuse oggi dall' Istat , il ...

L'Istat vede nero : se aumentano i tassi di 100 punti -0 - 7% per Pil : La messa in guardia dell'Istituto nazionale di statistica è contenuta nella Nota Istat sulle prospettive dell'economia italiana 2018-2019 con un Focus sul modello macroeconomico utilizzato dall'...

Istat e Ocse pessimisti sul Pil Italiano : stime di crescita al ribasso sia nel 2018 che nel 2019 : Istat e Ocse, seppur con decimali leggermente diversi, rivedono al ribasso le stime di crescita del Pil per l'Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica prevede una crescita del prodotto interno lordo dell'1,1% in termini reali per quest'anno, "in rallentamento" rispetto al 2017 quando il Pil era aumentato dell'1,6%. La previsione precedente, diffusa a maggio, era di un incremento dell'1,4%. La crescita del Pil risulterebbe invece "in lieve ...

Dati Istat 2018 - stima del Pil a ribasso - Sky TG24 - : La previsione precedente era di un incremento dell'1,4%. Cala il tasso di disoccupazione fino al 10,5%. Rallenta anche la spesa delle famiglie rispetto agli anni precedenti. "Dopo tre anni di ...

Italia : stima Pil 2018 rivista al ribasso a +1 - 1% - 2019 a +1 - 3% - Istat - : L'Istat ha pubblicato questa mattina un report intitolato "Le prospettive per l'economia Italiana nel 2018-2019" avvertendo che lo scenario attuale è caratterizzato "da alcuni rischi al ribasso rappresentati da una più moderata evoluzione del commercio internazionale, da un ...