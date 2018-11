Istat | Pil -0 | 1% nel terzo trimestre | primo dato negativo dal secondo trimestre 2014

Il Pil italiano è sceso dello 0 - 1% nel terzo trimestre - dice Istat : Roma, 30 nov., askanews, - Nel terzo trimestre del 2018 il prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e ...

Crescita - Istat rivede al ribasso il dato sul terzo trimestre : “Pil a -0 - 1%”. E’ il dato peggiore dal giugno 2014 : L‘Istat ha rivisto al ribasso il dato sul pil del terzo trimestre: la stagnazione emersa dalle prime stime diventa un calo dello 0,1%. Si tratta del dato peggiore dal secondo trimestre 2014. Non si può parlare di recessione, perché quella definizione si applica quando la discesa continua per almeno tre trimestri. Ma resta il fatto che la frenata è conclamata. La variazione acquisita per il 2018 è pari a +0,9% contro l’1% della ...

PIL ITALIA - Istat TAGLIA STIME ALL'1 - 1%/ "1 miliardo investimenti in ricerca meglio del Reddito Cittadinanza" - IlSussidiario.net : Allarme ISTAT su Pil ITALIA: crescita ribasso, da 1,4% a 1,1% per fine 2018. Cala disoccupazione, Reddito Cittadinanza vale 0,3%. Osce TAGLIA STIME Manovra

Istat : “Un miliardo di investimenti pubblici in ricerca farebbe crescere il pil più del reddito di cittadinanza” : Aumentare di 1 miliardo gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo farebbe aumentare il pil dello 0,1% il primo anno e dello 0,2% in quelli successivi. E l’impatto sarebbe stabile. Al contrario, destinare circa 9 miliardi al reddito di cittadinanza come previsto dalla legge di Bilancio spingerà la crescita dello 0,2% nei primi anni ma nel medio periodo periodo gli effetti si annulleranno progressivamente. La valutazione arriva ...

L’Istat certifica la frenata della crescita - rivisto al ribasso il Pil : +1 - 1% nel 2018 : L'Istat ha pubblicato il nuovo rapporto sulle previsioni del Pil per il 2018 e il 2019. Dall'analisi risulta che rispetto al 2017 ci sarà un rallentamento e la crescita del Pil quest'anno dovrebbe essere dell'1,1% mentre per il 2019 è previsto un aumento dell'1,3%. Dovrebbero aumentare invece l'occupazione e l'Inflazione.Continua a leggere