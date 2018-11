Istat | il tasso di disoccupazione a ottobre sale al 10 | 6%

Istat : “A ottobre tasso di disoccupazione sale al 10 - 6%. Dipendenti a termine in calo - salgono quelli stabili” : Il tasso di disoccupazione a ottobre è salito ancora ancora, toccando il 10,6% dal 10,3% di settembre: si tratta di 0,9 punti in più rispetto al 9,7% di agosto. Risulta comunque in discesa di 0,2 punti su ottobre 2017. Il dato relativo a settembre è stato rivisto al rialzo dal 10,1% stimato un mese fa. Lo rileva l’Istat, spiegando che i disoccupati nel mese erano 2.746.000, in crescita di 64mila su settembre ma in calo di 118.000 unità su ...

Istat - cala tasso disoccupazione 2018-9 : 10.55 L'Istat prevede nel 2018 un calo del tasso di disoccupazione fino al 10,5% e nel 2019 al 10,2%, rispetto all'11,2% del 2017. "Il proseguimento della dinamica positiva del mercato del lavoro -scrive l' Istituto di Statistica- determinerebbe un aumento dell'occupazione nell'anno corrente (+0,9% in termini di unità di lavoro), contribuendo a una progressiva diminuzione del tasso di disoccupazione", con attesa per il 2019 di una crescita ...

Istat : “A settembre calano occupati stabili - salgono quelli a termine. Torna oltre il 10% il tasso di disoccupazione” : Battuta d’arresto per il mercato del lavoro dopo i dati positivi di agosto. A settembre, stando alla nota flash dell’Istat, il tasso di disoccupazione è risalito al 10,1%, 0,3 punti in più rispetto al mese precedente, e quello giovanile è aumentato al 31,6% contro il 31,4% di agosto. Gli occupati sono diminuiti di 34mila unità soprattutto per effetto di un calo dei dipendenti permanenti (77mila in meno rispetto al mese precedente) ...

Istat - Pil fermo nel terzo trimestre. Tasso tendenziale 2018 allo 0 - 8% : Nel terzo trimestre del 2018 l’Istat stima che il Prodotto interno lordo sia rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, nei dati preliminari corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. Il Tasso tendenziale di crescita è pari allo 0,8 per cento. Il terzo trimestre del 2018 ha avuto due giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero rispetto al terzo trimestre del 2017. L'articolo Istat, Pil ...

Istat : tasso occupazione record a 59% : 10.16 Ad agosto,l'Istat rileva un calo della disoccupazione e l'aumento di occupati. Il tasso di disoccupazione è sceso al 9,7%, ai minimi da gennaio 2012, con un calo di 0,4% su luglio e 1,6% su agosto 2017.Sul mese i disoccupati sono scesi 119.mila unità,e su anno di 438 mila.Il dato è legato alla crescita di occupati e all'aumento degli inattivi. Gli occupati sono 69mila in più su luglio e +312mila su anno.Il tasso di occupazione si ...