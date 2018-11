Istat | ad ottobre occupazione stabile | +159mila occupati in un anno

Lavoro - Istat : ad ottobre disoccupazione sale al 10 - 6% : Roma, 30 nov., askanews, - Ad ottobre il tasso di disoccupazione sale al 10,6%, +0,2 punti percentuali, su base mensile. E' la stima preliminare dell'Istat. Per il secondo mese consecutivo cresce la ...

Istat : “A ottobre tasso di disoccupazione sale al 10 - 6%. Dipendenti a termine in calo - salgono quelli stabili” : Il tasso di disoccupazione a ottobre è salito ancora ancora, toccando il 10,6% dal 10,3% di settembre: si tratta di 0,9 punti in più rispetto al 9,7% di agosto. Risulta comunque in discesa di 0,2 punti su ottobre 2017. Il dato relativo a settembre è stato rivisto al rialzo dal 10,1% stimato un mese fa. Lo rileva l’Istat, spiegando che i disoccupati nel mese erano 2.746.000, in crescita di 64mila su settembre ma in calo di 118.000 unità su ...

Istat - export extra Ue ottobre - +5 - 3% : ANSA, - ROMA, 23 NOV - Le esportazioni dell'Italia verso i paesi extra europei riprendono a crescere, dopo la flessione di settembre. A ottobre l'export aumenta del +5,3% e anche in termini ...

Istat : "Economia debole - anticipatore il Pil in calo a ottobre" - : L'Istituto registra come il Prodotto interno lordo nel terzo trimestre di quest'anno sia rimasto fermo, interrompendo la crescita iniziata nel 2015. In più, si evidenzia l'aumento dell'inflazione e un ...

Istat : economia debole - anticipatore Pil cala da ottobre : economia in frenata Nel terzo trimestre del 2018, dice l'Istat, l'economia italiana ha registrato una frenata: il Pil lordo, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per ...

