Isabella Mayer | la figlia di Sandro Mayer ospite a Pomeriggio 5

(Di venerdì 30 novembre 2018) È morto stanotte a Roma il giornalista, direttore del settimanale ‘DiPiù’ e opinionista a ‘Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai1.era nato a Piacenza nel 1940 e il prossimo 21 dicembre avrebbe compiuto 78 anni. Laureato in scienze politiche è stato per vent’anni direttore del settimanale ‘Gente’ e dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore.E’ diventato famoso al grande pubblico con le ospitate in vari salotti televisivi come opinionista, da “Domenica In” a “Buona Domenica”, ma soprattutto per la partecipazione a “Ballando con le stelle”, in veste di presidente della giuria. Nato a Piacenza nel 1940, avrebbe compiuto 78 anni il 21 dicembre. Lascia la moglie Daniela, conosciuta quando era giovanissimo ed era andato a Londra per imparare l’inglese, e la ...