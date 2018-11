Ira Gattuso - assurdo col Parma alle 12.30 : ANSA, - MILANO, 30 NOV - ''È assurdo giocare alle 18.55 il giovedì e poi fare l'anticipo della domenica. Non voglio fare polemica ma è una decisione che non capisco''. Gennaro Gattuso non le manda a ...

Milan - Gattuso oltre la beffa : "La squadra ha tIrato fuori qualcosa in più" : Il pareggio della Lazio è arrivato al 94' e ha privato all'ultimo respiro il Milan di Gennaro Gattuso - in piena emergenza infortunati - dei tre punti contro una diretta avversaria per il quarto posto:...

Tonali : "Pirlo è un fenomeno cui ispIrarsi. Ma i miei idoli sono Iniesta e Gattuso" : "Quando dicono che io sono il nuovo Pirlo non ci faccio più caso perché alla fine l'ho sentito tante di quelle volte... Apprezzo sicuramente i complimenti e i paragoni però non penso molto a certe ...

Milan - Gattuso mette le cose in chiaro : “polli sul 2-0. Il rigore tIrato da Higuain? Se non avesse litigato con Kessié…” : L’allenatore rossonero ha parlato del match contro i bianconeri, esprimendo il proprio parere circa alcune situazioni Niente alibi, solo voglia di imparare dagli errori e ripartire di slancio dopo la sosta. Gennaro Gattuso si lecca le ferite dopo la sconfitta subita dal Milan contro la Juventus, un ko dettato da molti fattori, soprattutto dalla superiorità dei bianconeri, come sottolineato dallo stesso allenatore rossonero nel post ...

Il Milan rialza la testa : 3-2 alla Samp firmato Cutrone-Higuain-Suso - Gattuso può respIrare : La Cronaca Live 17.57 Le squadre sono sul terreno di gioco, ecco l'inno della Serie A. 18.02 Via! Partiti! 3 : Ci prova Higuain!!! Esterno della rete. Il Pipita ha provato la conclusione sugli ...

Milan-Sampdoria 3-2. Gattuso può respIrare : MILANO - Nella maniera più tortuosa possibile, con tutte le ansie del caso, ma anche con ritrovata concretezza, il Milan ha vinto una partita importantissima in rimonta sulla Sampdoria. Adesso, col ...

Milan - parla MIrabelli : 'Gattuso uno dei migliori allenatori al mondo. Strano l'addio di Li' : ROMA - Una campagna acquisti da 230 milioni e un sesto posto nello scorso campionato che è valso l' Europa League . Questo è quello che rimane agli atti dei 15 mesi in rossonero di Massimiliano ...

Gattuso e il nuovo Milan. La piccola Europa dirà se è davvero svolta : Cercare quella continuità di risultati e prestazioni che aiutano la classifica, il morale e ridanno il sorriso. Il largo successo sul Sassuolo di domenica sera, viatico ideale per il Milan di Gattuso ...

D'Amico a CM : 'Giovinco e Gattuso - le mie verità. Fabregas al Milan? Il mercato di gennaio stupirà...' : Crede che sia tagliato per questo nuovo ruolo? 'Alberto è una ottima persona e un campione nella vita, non solo del mondo. Ha tanto da dare, se guardo quello che hanno fatto i suoi compagni del 2006 ...