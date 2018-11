Intesa Sanpaolo accelera sul digitale | il mobile al centro

Intesa Sanpaolo - Jpmorgan Chase ridimensiona la propria quota : La Consob informa che Jpmorgan Chase , lo scorso 20 novembre 2018, ha ridimensionato la propria quota azionaria nel Colosso creditizio , all'1,941%, posseduta a titolo di diretta proprietà. In ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Unicredit a +5 - 4% - Intesa Sanpaolo a +5 - 1% - 26 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI si muove in forte rialzo. Significativi i rialzi delle banche, come Unicredit e Intesa Sanpaolo

Startup - Intesa Sanpaolo presenta a Londra economia circolare food : Roma, 22 nov., askanews, - Intesa Sanpaolo punta su innovazione e circolarità come chiavi per il futuro alimentare del pianeta e, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo, ha ...

Intesa Sanpaolo - Blackrock riduce la propria quota : Al 16 novembre 2018, Blackrock ha ridotto la propria partecipazione nel Colosso creditizio , passando al 4,692%, dal precedente 5,078%, che possedeva al 21 settembre 2018. La partecipazione è detenuta ...

Apple Pay - disponibile da oggi anche per Intesa Sanpaolo : Prosegue, anche in Italia, il percorso di integrazione ed espansione di Apple Pay, lo strumento di pagamento creato da Apple che consente di effettuare pagamenti contactless utilizzando un iPhone 6 (o successivi) o un Apple leggi di più...

Intesa Sanpaolo e Unicredit - chi vince e chi perde la gara fra i due colossi? : Con risultati eclatanti e impatti del tutto diversi sia per gli azionisti che per la salute dell'istituto che per il contributo all'economia del Paese. Vediamoli. Nel decennio terribile della crisi ...

Crolla a Piazza Affari Intesa Sanpaolo : Si muove in profondo rosso il colosso creditizio , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,00% sui valori precedenti. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base ...

Carige - l'ombrello di Intesa Sanpaolo - le incognite del Fondo e il rischio Bail-in : ... giornalista di economia e finanza, già a Finanza&Mercati, a Repubblica, al Messaggero e ora a Business Insider Italia. Scozzari segue da tempo le vicissitudini di Carige e ha anche scritto l'anno ...

Intesa Sanpaolo e Mastercard lanciano carta pagamento biometrica : Le carte biometriche possono essere utilizzate in tutto il mondo e sono riconoscibili da qualsiasi terminale POS e ATM con certificazione EMV, non comportando ulteriori aggiornamenti hardware o ...

Intesa Sanpaolo porta a Dubai startup italiane green e innovative : Roma, 8 nov., askanews, - Intesa Sanpaolo continua a sostenere la crescita delle più promettenti startup italiane e sceglie Dubai per la nuova tappa di startup Initiative, il programma di ...

Mobile banking - Intesa Sanpaolo : una banca più comoda e sicura : Milano , askanews, - Il Mobile banking è sempre più al centro della vita delle persone e, ovviamente, delle attività delle banche. Ne abbiamo parlato, in occasione del Salone dei Pagamenti di Milano, ...

Eni e Intesa Sanpaolo portano a Torino 'Dreamers. 1968' : Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Eni e Intesa Sanpaolo portano a Torino, dopo l'allestimento a Roma, 'Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo'. L’esposizione fotografica e multimediale sarà allestita nel capoluogo piemontese presso Camera, il Centro Italiano per la Fotografia e nel grattacielo Intesa Sa

Eni e Intesa Sanpaolo portano a Torino 'Dreamers. 1968' : Attraverso le figure di Martin Luther King e Bob Kennedy il pubblico sarà guidato all'interno della cronaca internazionale del '68: dalla guerra del Vietnam alla segregazione razziale negli Usa, ...

Intesa Sanpaolo oltre le attese. L'utile dei 9 mesi supera i 3 miliardi : Con gli utili saliti a 833 milioni di euro nel terzo trimestre, Intesa Sanpaolo batte le attese degli analisti e può archiviare i nove mesi con profitti pari a 3,012 miliardi, in crescita del 26% ...