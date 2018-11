Inter | spunta un alleato per Spalletti | Champions | è tutto aperto

Inter - spunta la pista Salvio a parametro zero : L'Inter ha dimostrato negli ultimi anni di essere uno dei club che si muove con maggiore anticipo sul mercato per cercare di bruciare la concorrenza. Questo vale particolarmente per quanto riguarda i giocatori in scadenza di contratto che a fine anno potrebbero accasarsi a parametro zero. Lo scorso anno la strategia ha funzionato con Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah, andati in scadenza di contratto rispettivamente con la Lazio e la Juventus. ...

Schumacher - spunta l'Intervista inedita : Nell'intervista inedita il sette volte campione del mondo risponde alle domande dei tifosi su vari argomenti, finendo per rivelare, tra le altre cose, chi fossero i suoi rivali più forti ed il suo ...

Michael Schumacher compirà 50 anni : spunta un'Intervista inedita : La famiglia di Michael Schumacher ha pubblicato sul sito del campione tedesco un'intervista inedita girata il 30 ottobre del 2013, poche settimane prima del grave incidente che lo ha colpito. A cinque anni di distanza il riserbo sulle condizioni di Schumi è massimo, ma in vista del 50mo compleanno (il 3 gennaio) il silenzio è stato rotto da queste immagini. Schumi parla del suo idolo, dei mondiali vinti e dei rivali in pista.--Il sette volte ...

Il piccolo Cocò - ucciso e bruciato a 3 anni dalla ‘ndrangheta : spuntano nuove Intercettazioni : Nel processo di primo grado contro gli imputati della strage di di Cassano all’Ionio in cui furono uccisi Cocò, il nonno Giuseppe Iannucelli e la compagna di questi Ibtissam Touss, spuntano nuove intercettazioni e nuovi interrogativi. Sul banco dei testimoni saliranno ora anche due carabinieri per fare luce su un aspetto poco indagato della vicenda vale a dire il possibile tentativo di sviare le indagini.Continua a leggere

Calciomercato - l'Inter su Salvio : spunta un indizio : ROMA - Il sogno si chiama Martial , l'alternativa Salvio , esterno destro argentino in forza al Benfica e in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Quattro gol e cinque assist in stagione, una ...

Cucchi - spunta l'Intercettazione choc del carabiniere : «Magari morisse» : spunta una frase choc nei nuovi atti istruttori depositati oggi dai pm per le nuove indagini sulla morte di Stefano Cucchi. «Magari morisse, li mortacci sua», afferma un carabiniere: si...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro vince la sfida degli attacchi spuntati : Un gol annullato per parte, un palo di De Vrij, maggior pressione nerazzurra e più agonismo del Milan. Spalletti tiene dietro la Lazio

Huawei Mate 20 Pro - spunta un nuovo Interessante accessorio : Possiamo dirlo con tutta sicurezza, Huawei è l’azienda che quest’anno ha innovato di più tra la concorrenza. Meno di una settimana fa ha annunciato due dei telefoni più completi, interessanti e versatili sul mercato ad leggi di più...

Barcellona - Leo Messi salta l’Inter per infortunio : sui social spunta il… dispiacere del club nerazzurro [FOTO] : L’attaccante argentino salterà la partita tra Barcellona e Inter, una notizia che ha spinto il club nerazzurro ad inviare un tweet di vicinanza alla Pulce La frattura del radio del braccio destro riportata nel corso del match con il Siviglia obbligherà Lionel Messi a star fermo per tre settimane, saltando dunque il match di Champions con l’Inter e il Clasico con il Real Madrid. Una notizia pessima per Valverde, che dovrà fare a ...

Oristano - Manuel Careddu : fatto a pezzi - cranio spaccato/ Ultime notizie : spunta Intercettazione choc : Macomer, omicidio 18enne Manuel Careddu: ritrovato il corpo. Ultime notizie, giovane fatto a pezzi poi sotterrato nelle campagne di Ghilarza, in provincia di Oristano(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:26:00 GMT)

Ciclismo - Vincenzo Nibali vuole correre (almeno) fino al 2021. Spunta un clamoroso Interesse del Team Sky : La sfortunata seconda parte di stagione 2018 ha, se possibile, ulteriormente accresciuto la fame di Ciclismo di Vincenzo Nibali. Lo Squalo, che compirà 34 anni il prossimo mese di novembre, ha compreso di poter dare ancora molto a questo sport ed il trionfo iridato del 38enne Alejandro Valverde gli ha infuso una motivazione supplementare. Il fuoriclasse messinese punta al tris al Giro d’Italia nel 2019, dove proverà a strappare a Fiorenzo ...