Inter | Keita | ' Con la Roma sarà il mio piccolo derby Siamo forti e compatti'

Inter : Keita - pronti a sfide Roma e Juve : Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Keita, Intervistato da Sky Sport a pochi giorni dalla gara dell'Olimpico contro i giallorossi. ''Sarà strano affrontarli, ho sempre giocato contro con la maglia ...

PAGELLE/ Inter-Frosinone - 3-0 - : finalmente Keità! I voti della partita - fantacalcio - Serie A 13giornata - - IlSussidiario.net : PAGELLE Inter Frosinone: fantacalcio, i voti della partita con i migliori e i peggiori a San Siro nella 13giornata della Serie A.

Inter - Asamoah-Keita : il lavoro ad Appiano rigenera e Spalletti... : L'Inter reagisce alla severa sconfitta di Bergamo e la Gazzetta dello Sport spiega come molto del merito sia da attribuire a Luciano Spalletti, che nella settimana di sosta ha approfittato per lavorare sulla condizione fisica con gli uomini rimasti ad Appiano Gentile, e ...

Inter - con Lautaro e Keita somigli al Napoli : Con Keita Baldé e Lautaro Martinez in campo, la manovra offensiva dell'Inter ha tratto beneficio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come a tratti, il gioco espresso dei nerazzurri, abbia ricordato quello del Napoli di Carlo Ancelotti. 'Ecco, il gioco. Con i due vice si è vista un'altra Inter. Meno potente, meno ...

Inter cooperativa del gol : Keita si sblocca - Lautaro come Icardi : Riscattato lo scivolone di Bergamo e mostrato la vera identità ai 60mila di San Siro, atto di forza dalle nuove consapevolezze. Non è solo il 3-0 al Frosinone a restituire provvisoriamente il 2° posto ...

Inter - Spalletti : 'Keita ha grandi numeri. Martinez - che garra!' : MILANO - L' Inter riparte dopo la sconfitta con l'Atalanta e il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti non può che essere soddisfatto per il 3-0 al Frosinone. '' Dovevamo cancellare l'ultima prestazione,...

Inter-Frosinone - la fidanzata di Keita si gode lo spettacolo : Simona Guatieri festeggia la doppietta del ‘suo campione’ [GALLERY] : La fidanzata di Keita Balde festeggia dagli spalti di San Siro la doppietta in nerazzurro del suo campione: Simona Guatieri tra il pubblico di Inter-Frosinone Simona Guatieri festeggia la doppietta del fidanzato Keita Balde direttamente dagli spalti dello stadio San Siro. La bellissima Wags, accorsa nell’impianto sportivo per assistere alla sfida tra Inter e Frosinone, dopo il viaggio a Londra con il nerazzurro, ha condiviso la gioia ...

Keita show - l'Inter riparte : Soddisfatto il ct Spalletti: " Un'ottima prestazione, l'Inter ha giocato un calcio frizzante - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Oggi ci volevano calma e capacità di tenere palla in sicurezza, ...

Inter - la rinascita di Keita : Spalletti commenta così la partita dell’attaccante : Successo per l’Inter in campionato, importante scatto per la Champions League, ecco le parole di Spalletti ai microfoni di Sky Sport: “Keita? Quello che mi Interessa di più è che sia stato sempre dentro la partita – ha continuato Spalletti – lui deve essere nelle condizioni di poter dare sempre una mano alla squadra. Solo in qualche occasione fa la giocata, cosa che appartiene al suo dna. Poi però ha sempre il ...

Serie A - Inter-Frosinone 3-0 : decisivi la doppietta di Keita e il gol di Lautaro : Non è più la solita Inter. È meglio. La caduta con l'Atalanta non era l'inizio di un altro blackout prolungato, come succedeva nelle scorse stagioni. Col Frosinone arriva la risposta immediata e forse ...

Inter - tre gol al Frosinone : doppio Keita - Lautaro top : I nerazzurri tronano alla vittoria con i gol delle "riserve". Dodicesima vittorie in 13 partite per i bianconeri: Ronaldo in testa alla classifica marcatori.

L’Inter cala il tris - tutto facile contro il Frosinone : giornata di grazia per Keita - in gol anche Lautaro [FOTO] : 1/20 Spada/LaPresse ...

Inter-Frosinone 3-0 - Serie A : doppietta di Keita e gol di Martinez - i nerazzurri tornano a vincere : L’Inter è tornata alla vittoria dopo lo stop contro l’Atalanta e ha sconfitto il Frosinone con un netto 3-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti a San Siro con estrema autorevolezza, hanno dominato in lungo e in largo contro i laziali e si sono così rilanciati in classifica: secondo posto provvisorio in attesa dell’impegno del Napoli a nove punti di distacco dalla Juventus ...

Inter-Frosinone 3-0 - le pagelle : Keita torna ai livelli della Lazio - bene Lautaro Martinez : L'anticipo della tredicesima giornata vede l'Inter tornare alla vittoria, battendo il Frosinone 3-0 davanti a oltre sessantamila spettatori grazie ai gol messi a segno da Keita Balde, autore di una doppietta, e Lautaro Martinez. L'attaccante senegalese, dunque, realizza le prime due reti con la maglia nerazzurra dopo i tanti rumors circolati sul suo futuro. Con questa vittoria l'Inter dimentica la batosta contro l'Atalanta, che ha sconfitto per ...