Infezioni ospedaliere e antibiotico-resistenza | record negativo in Campania | Puglia e

Infezioni ospedaliere - Italia maglia nera in Europa. 530mila casi all’anno : Italia ‘maglia nera’ in Europa per le Infezioni ospedaliere, con 530 mila casi all’anno. Un problema non immediatamente visibile ma molto concreto e purtroppo in peggioramento, come rivelano i dati riportati dal Centro Europeo malattie infettive (Ecdc): ogni anno sono circa 33 mila in Ue le persone che muoiono per Infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, la maggior parte contratte in ospedale, di cui circa un terzo ...

Infezioni ospedaliere - Italia maglia nera in Europa : Roma, 26 nov., AdnKronos Salute, - Italia 'maglia nera' in Europa per le Infezioni ospedaliere, con 530 mila casi all'anno. Un problema non immediatamente visibile ma molto concreto e purtroppo in ...

In Italia 700mila Infezioni ospedaliere l'anno : Roma, 19 ott., AdnKronos Salute, - Fino a 700.000 casi di infezioni ospedaliere su 9 milioni di ricoveri, l'1% dei quali con esito letale. In Italia sono oltre 7.000, dunque, i degenti che muoiono a ...

In Italia 700mila Infezioni ospedaliere l’anno : Fino a 700.000 casi di infezioni ospedaliere su 9 milioni di ricoveri, l’1% dei quali con esito letale. In Italia sono oltre 7.000, dunque, i degenti che muoiono a causa di un’infezione contratta in ospedale. Ma in 3 casi su 10 queste malattie si potrebbero evitare. Lo ricordano gli esperti internazionali presenti a Milano per il congresso Waidid, l’appuntamento mondiale sulle malattie infettive e i disturbi immunologici che fino a domani ...