India | medico opera ubriaco in sala parto | muoiono mamma e figlio | arrestato

(Di venerdì 30 novembre 2018) L'ennesima tragica vicenda in cui a perdere la vita è una giovane vittima, probabilmente a causa della malasanità, si è verificata in, dove una ragazza di appena ventidue anni, Kamini Chachi, è morta nelladell'ospedale di Sonawala assieme al bambino che portava in grembo durante l'zione che ilstava effettuando. Peccato, però, che secondo quanto riportato dalla Bbc, uno dei più importanti editori radiotelevisivi del Regno Unito, a causare il decesso di madre esarebbe stato il dottore stesso, in quanto. Secondo i racconti delle forze dell'ordine, l'uomo stava eseguendo uncesareo sulla donna ma evidentemente non era nelle condizioni di poterlo fare.Tragedia in: madre incinta e bimbo, ilche stavando eraInfatti, secondo quanto si apprende, subito dopo l'zione il bambino è stato dichiarato ...