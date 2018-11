Il video di Thank You | Next di Ariana Grande omaggia le commedie cult degli anni Duemila

Ariana Grande in abito da sposa nel behind the scene del video di “Thank U - Next” : F-A-V-O-L-O-S-A The post Ariana Grande in abito da sposa nel behind the scene del video di “Thank U, Next” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : Lindsay Lohan ha detto la sua sul tributo a "Mean Girls" nel video di "Thank U - Next" : L'attrice era la protagonista della famosa pellicola

Ariana Grande ha pubblicato il trailer del video di "Thank U - Next" : C'è anche Troye Sivan!

Ariana Grande : il video di "Thank U - Next" dovrebbe uscire questo venerdì! : Can't wait <3

Ariana Grande : ecco le prime immagini del video di "Thank U - Next" : Take a look ;)

Ariana Grande : nel video di "Thank U - Next" ci sarebbero citazioni di diversi film - ecco quali : Il recap definitivo (forse)

Ariana Grande : il video di "Thank U - Next" sarebbe ispirato a al film Mean Girls : Ecco gli indizi che ha sparso sui social