Il Vaticano avrà il suo Iban | via libera delle autorità bancarie Ue

(Di venerdì 30 novembre 2018) Le istituzioni finanziarie della Santa Sede e dela cominciare dallo IOR, la cosiddetta banca vaticana, e dall'APSA (Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica), che oltre agli immobili gestisce un cospicuo portfolio finanziario, sono entrate nell'area SEPA, cioè l'area unica dei pagamenti in euro. È stato il consiglio dell'European Payments Council (EPC) che ha approvato la scorsa settimana questa fondamentale Interconnessione delal sistema bancario continentale, riconoscendo in questo modo che ormai ilè in quanto tale sicuro ai fini dell'antiriciclaggio, non è più la "maglia nera" dell'Europa.In sostanza, a partire dal 1 marzo 2019, il(che ha le sue targhe automobilistiche, (SCV per il papa, CV per gli altri) e il suo codice telefonico (698), avrà anche il proprio codice paese bancario:-VA . Suo e ...