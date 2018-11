Il simbolo della Formula Uno tifa Monte Pisano

Crocifisso e presepe nelle scuole - ok dal ministro Bussetti/ 'simbolo della nostra storia e cultura' - IlSussidiario.net : Crocifisso e presepe nelle scuole, ok dal ministro dell'istruzione Marco Bussetti: 'Simbolo della nostra storia e della nostra cultura'.

Formula 1 - Marc Gené racconta Alonso : 'E' un simbolo della Spagna' : Con la vittoria di quei due titoli , 2005 e 2006, ndr , , ha fatto parlare di sé in tutto il mondo. In Spagna si è cominciato a trattare sempre più la Formula 1 e i Gran Premi, iniziando a ...

Milano Half Marathon - tutti di corsa nei luoghi simbolo della città : Milano Half Marathon, tutti di corsa nei luoghi simbolo della città È tornata, per la seconda edizione, la mezza gara "autunnale" del capoluogo lombardo. I partecipanti attraversano i quartieri più famosi tra modernità e tradizione Parole chiave: ...

Oggi Eluana Englaro avrebbe compiuto 48 anni : è diventata il simbolo della lotta all’accanimento terapeutico : Eluana Englaro era nata a Lecco il 25 novembre 1970 e morì a Udine nel 2009 dopo 17 anni di stato vegetativo. La sua morte arrivò per disidratazione, dopo l’interruzione della nutrizione artificiale. Il suo caso si trasformò in una lunghissima vicenda giudiziaria tra la famiglia, che voleva interrompere il trattamento terapeutico, e la giustizia italiana. Alla fine divenne persino un caso politico, e Oggi il volto di Eluana è il simbolo ...

"Rispettale" : su Instagram il sindaco di Milano Sala con il simbolo della giornata contro la violenza sulle donne : Sala posta una foto con la compagna Chiara Bazoli: nello scatto lui ha un segno rosso sotto l'occhio, simbolo della campagna #nonènormalechesianormale

Crocifisso a scuola - ministro Bussetti : "È simbolo della nostra fede" : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti si schiera a favore del Crocifisso nelle aule scolastiche. A margine di un'iniziativa promossa dalla Lega Giovani a Milano, il ministro ha dichiarato che il Crocifisso "è un segno che secondo me è giusto che sia nelle aule scolastiche". Il titolare del dicastero dell'Istruzione ha confermato quindi la sua idea sul rispetto delle tradizioni cristiane nelle istituzioni scolastiche. E parlando della ...

A Bologna Giovanni Boldini : opere su carta inedite dell’artista simbolo della Belle Èpoque : A Bologna, alla galleria Bottegantica sarà possibile scoprire alcune opere grafiche del ritrattista più importante della Belle Èpoque, Giovanni Boldini. Nella mostra saranno esposte alcune opere ancora inedite provenienti da collezioni private. La mostra curata da Stefano Bosi e da Enzo Savoia è in programma dal 24 novembre al 19 gennaio.Continua a leggere

Black Friday - Greenpeace porta un pacco regalo di rifiuti in centro a Milano : “simbolo della cultura usa e getta” : Un enorme pacco regalo composto da rifiuti recuperati in plastica usa e getta: con questa installazione, comparsa questa mattina in centro a Milano, Greenpeace protesta contro il Black Friday. Sul fiocco che chiude il pacco, posizionato in corso Vittorio Emanuele, una delle vie dello shopping milanese, c’è scritto ‘il regalo che il pianeta non vuole’, mentre alcuni volontari reggono cartelli che dicono ‘Il pianeta non è ...

Giannini : 'Mi rivedo in Pellegrini - De Rossi è un simbolo della Roma' : Giovani, Nazionale e soprattutto Roma. La 'sua' Roma . Intervistato da Sky Sport, Giuseppe Giannini " storico e amatissimo ex calciatore giallorosso " ha affrontato diversi temi d'attualità, iniziando dal lavoro di Roberto Mancini da Commissario tecnico azzurro. "Mancini, ...

La cantante Rima Khcheich è il simbolo più potente della rinascita del Libano : ... conosciuta ai più per aver dato nuova linfa al Muwashahat , la tradizionale poesia-cantilena arabo-andalusa che ebbe origine nel medioevo islamico in Spagna e si diffuse in seguito in tutto il mondo ...

L'altopiano di Asiago - catastrofico simbolo della più grande ondata di maltempo da decenni : L'infinita distesa degli alberi abbattuti da un vento che ha raggiunto i 200 km orari: una delle immagini simbolo della sciagura che ha messo in ginocchio il bellunese. 'Ricominciamo da qui, come ...

A Natale uno 'spelacchio' per il Papa dal Friuli : 'simbolo della devastazione subìta dal Paese' : ... è di Andrea Maroè agronomo e presidente della Giant Trees Foundation , associazione onlus con sede in Friuli Venezia Giulia , che studia e tutela gli alberi giganti in Italia e in tutto il mondo ed ...