Il secondo episodio di Life is Strange 2 arriverà a gennaio

Life is Strange 2 : Il secondo episodio sarà disponibile da Gennaio 2019 : L’attesa è finita, Dontnod Entertainment e Square Enix sono liete di annunciare che il secondo episodio di Life is Strange 2 sarà disponibile a partire da Gennaio 2019, dunque avete un mese di tempo per giocare il primo episodio se non l’avete ancora fatto. Life is Strange 2: La storia continua a Gennaio 2019 Gli autori affermano: Abbiamo in cuore il progetto Life is Strange, per questo motivo non vogliamo ...

Atalanta - Papu Gomez protagonista del secondo episodio di Star Interview : Prosegue la serie "Star Interview" organizzata da Star Casinò con i giocatori dell'Atalanta, pronti a soddisfare le curiosità dei tifosi L'articolo Atalanta, Papu Gomez protagonista del secondo episodio di Star Interview è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'isola di Pietro 2 - spoiler secondo episodio del 28/10 : Caterina perde la vista : Dopo circa un anno, finalmente è ritornata la fiction 'L'isola di Pietro'. Il Grande successo riscosso lo scorso anno ha fatto si che le avventure del dottore Pietro ritornassero sulla rete ammiraglia di Mediaset. La serie quest'anno si suddividera' in sei puntate ricche di intrighi e misteri. Oltre alla grande partecipazione di Gianni [VIDEO]Morandi ci sara' anche la ballerina Lorella Cuccarini. Stando alle anticipazioni, non mancheranno di ...

The Walking Dead 9 sarà una sorta di reboot per la serie : rilasciata la sinossi del secondo episodio : Lunedì mattina a quest'ora il pubblico sarà con la bocca aperta per la messa in onda della première di The Walking Dead 9 ma fino a quel momento non potrà far altro che accontentarsi di nuovi dettagli su quello che succederà e, soprattutto, nuove rivelazioni da parte dei suoi protagonisti. Anche questa volta è Jeffrey Dean Morgan a dire la sua sui nuovi episodi evidenziando il fatto che l'uscita di scena di Rick Grimes all'inizio della nona ...

La chiusura di Telltale Games non ferma Team Super Game : la traduzione del secondo episodio di Batman The Enemy Within ha una data di uscita : Mentre le voci e le testimonianze riguardanti la chiusura di Telltale Games continuano a rincorrersi non possiamo non parlare di un progetto tutto italiano che continua a pieno regime e che sicuramente rappresenta un punto di riferimento per i giocatori che vogliono vivere i titoli della software house californiana con una traduzione in italiano quanto meno per quanto riguarda i sottotitoli.Team Super Games, che ormai da anni si dedica con ...