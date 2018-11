Il ' Pinocchio' live-action Disney ha il suo Geppetto | Tom Hanks

«Pinocchio» : Tom Hanks sarà Geppetto nel live-action Disney? : Cenerentola - in sala dal 12 marzoInto the woods - in sala dal 2 aprilePan 3D- in sala dal 15 lugloDumbo di Tim BurtonLa bella e la bestia Tom Hanks, il cui 2019 è costellato di impegni e uscite cinematografiche, potrebbe interpretare anche Geppetto nel prossimo live-action di Pinocchio. Variety sostiene infatti che l’attore sia in trattative per aggiudicarsi la parte del vecchio falegname, «colpevole» di aver trasfigurato il proprio desiderio ...