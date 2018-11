Il PIL nel terzo trimestre del 2018 è calato dello 0 | 1 per cento secondo gli ultimi dati

PIL Italia a sorpresa in negativo - -0 - 1% t/t - nel terzo trimestre - solo +0 - 7% a/a : Gelata sull'economia Italia na che segna a sorpresa una contrazione nel terzo trimestre del 2018. I dati Istat evidenziano che il prodotto interno lordo, Pil,, espresso in valori concatenati con anno di ...

Betlemme - trovato anello con nome PIL ato : Il nome Pilato è stato decifrato su un anello di bronzo ri trovato in scavi effettuati circa 50 anni fa nel complesso archeologico dell'Herodion vicino Betlemme in Cisgiordania. La decifrazione del ...

Betlemme - spunta il nome di PILato su un anello rinvenuto 50 anni fa : E' stato trovato il nome di Pilato su una iscrizione in greco presente su un anello in bronzo estratto 50 anni fa durante gli scavi nel complesso archeologico dell'Herodion vicino Betlemme in Cisgiordania. La sensazionale scoperta ha finalmente dato un nome al misterioso quanto benestante (a giudicare dal fatto che era raro che qualcuno possedesse gioielli di bronzo) proprietario del prezioso manufatto, che non può non essere il governatore che ...