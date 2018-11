Il Pil italiano è sceso dello 0 | 1% nel terzo trimestre | dice Istat

A novembre il Pil italiano torna negativo : -0 - 1%. La disoccupazione sale al 10 - 6% : L’indice nazionale dei prezzi al consumo a novembre (Nic), sulla base dei dati provvisori, ha registrato una diminuzione dello 0,1% su ottobre e un aumento dell’1,7% su base annua (da +1,6% rilevato nel mese precedente). Lo rileva l’Istat. L’indice’Ipca cala dello 0,2% su ottobre e sale dell’1,7% sull’anno. L’inflazione di fondo al netto degli ener...

Crescita economica : secondo l'Istat il Pil italiano è fermo da oltre 3 anni : L'Italia è ufficialmente in stagnazione. A certificarlo è l'Istat, l'Istituto nazionale di statistica. secondo le stime dell'Istat, infatti, il Pil italiano è rimasto completamente fermo nel terzo trimestre del 2018 rispetto solo al trimestre precedente. Mentre se si va ad esaminare il dato tendenziale, cioè quello riferito all'arco temporale annuale, depurato delle componenti più volatili come quelle energetiche e destagionalizzato, si può ...

Ocse : crescita in rallentamento. E taglia il Pil italiano all'1% nel 2018 : «La crescita economica globale rimane forte, ma ha superato il suo recente picco e affronta rischi crescenti, inclusa la crescita delle tensioni commerciali e l'insaprimento delle condizioni ...

Istat e Ocse pessimisti sul Pil italiano : stime di crescita al ribasso sia nel 2018 che nel 2019 : Istat e Ocse, seppur con decimali leggermente diversi, rivedono al ribasso le stime di crescita del Pil per l'Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica prevede una crescita del prodotto interno lordo dell'1,1% in termini reali per quest'anno, "in rallentamento" rispetto al 2017 quando il Pil era aumentato dell'1,6%. La previsione precedente, diffusa a maggio, era di un incremento dell'1,4%. La crescita del Pil risulterebbe invece "in lieve ...

Qualifiche Moto3 - Splendida pole position per Arbolino a Valencia - tempo strepitoso per il Pilota italiano : Il pilota della Marinelli Snipers Team centra la pole position, precedendo Atiratphuvapat e McPhee. Solo sesto Bezzecchi Tony Arbolino si prende la pole position del Gp di Valencia di Moto3 , il ...

Monito Fmi : "Il Pil italiano arriverà all'1% - poi calerà | Pensioni - spread e debito : impatto su crescita" : Per il Paese la "priorità assoluta" è rappresentata da riforme strutturali che rafforzino produttività e potenziale di crescita

Romano Fenati correrà ancora - il Pilota italiano pronto per la prossima stagione : Romano Fenati ha trovato una nuova ‘casa’: il Team Snipers della famiglia Cecchini dopo il licenziamento riaccoglie il pilota, ma questa volta in Moto3 Dopo il gesto contro Stefano Manzi, Romano Fenati è stato licenziato dal Team Snipers della famiglia Cecchini e per questo è stata messa in dubbio la presenza del pilota italiano nel prossimo campionato di Moto2. È stata però la stessa scuderia italiana a riaccogliere ...

Il Pilota italiano Francesco “Pecco” Bagnaia ha vinto il Mondiale di Moto2 : Il pilota italiano Francesco “Pecco” Bagnaia ha vinto il Mondiale di Moto2, la più importante competizione di moto dopo la MotoGP. Bagnaia, che guida una Kalex, ha vinto il Mondiale dopo essere arrivato terzo nel Gran Premio di Malesia, a

Il Pil italiano si "blocca". Ma i Cinquestelle scaricano la colpa sul Pd : Con la manovra del popolo si riprenderà, non solo il Pil, ma anche la felicità degli italiani', assicura il vicepremier Luigi Di Maio. Il governo ha affrontato l'ennesimo cattivo segnale insistendo ...

Nel terzo trimestre dell’anno il Pil italiano non è cresciuto : Nel terzo trimestre del 2018 il PIL italiano ha avuto una crescita pari a zero rispetto al trimestre precedente, ha detto oggi l’ISTAT. La crescita attesa era invece dello 0,2 per cento sul trimestre precedente. Rispetto allo stesso mese del The post Nel terzo trimestre dell’anno il PIL italiano non è cresciuto appeared first on Il Post.

