Il Pd serve ancora Deve solo decidere a che cosa

Moscovici avvisa - ancora - l'Italia "serve procedura d'infrazione" : Il Commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici di fatto usa il bastone e la carota. Da un lato tende la mano all'Italia e dall'altro minaccia il governo con le procedure di infrazione che sono ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Olanda-Croazia 3-0. Italia ancora in corsa - serve l’impresa nei Balcani : L’Italia del Tennistavolo femminile tira un grosso sospiro di sollievo: l’Olanda batte la Croazia con un rotondo 3-0 nella quinta giornata del girone di qualificazione agli Europei a squadre del prossimo anno e lascia inalterate le possibilità di passaggio diretto delle azzurre alla rassegna continentale. L’Italia dovrà vincere in Croazia martedì 4 dicembre, meglio se per 3-0 o 3-1, altrimenti con un successo per 3-2 si darebbe ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Olanda-Croazia 3-0. Azzurre ancora in corsa - serve l’impresa nei Balcani : L’Italia del Tennistavolo femminile tira un grosso sospiro di sollievo: l’Olanda batte la Croazia con un rotondo 3-0 nella quinta giornata del girone di qualificazione agli Europei a squadre del prossimo anno e lascia inalterate le possibilità di passaggio diretto delle Azzurre alla rassegna continentale. L’Italia dovrà vincere in Croazia martedì 4 dicembre, meglio se per 3-0 o 3-1, altrimenti con un successo per 3-2 si darebbe ...

Ancora fastidiosi problemi EA Sports e FIFA 19 oggi 18 novembre : nuovo down per i server : Si registrano anche oggi 18 novembre alcuni problemi EA Sports e FIFA 19 qui in Italia. Attorno alle 11 del mattino, infatti, tantissimi utenti hanno fatto sapere di aver riscontrato un vero e proprio down coi server che consentono di giocare online ad una serie di giochi, tra cui uno dei titoli più popolari di tutto il 2018 per quanto concerne il calcio. Cerchiamo dunque di riepilogare le informazioni fino a questo momento trapelate, ...

Perché ci serve ancora il diritto parlamentare : È uscita la nuova edizione del Corso di diritto parlamentare, per Il Mulino, scritta da Luigi Gianniti e Nicola Lupo, con una prefazione rinnovata di Andrea Manzella.Si tratta di un pratico testo che da dieci anni è utilizzato come manuale per i corsi di diritto parlamentare e come "prontuario" per chi vive il Parlamento: senatori e deputati, funzionari, giornalisti, collaboratori parlamentari.Gli autori, consiglieri parlamentari ...

Bce : rischi bilanciati per la crescita nell'Eurozona - serve ancora accomodamento monetario : 'I rischi per le prospettive di crescita nell'area dell'euro si possono tuttora ritenere sostanzialmente bilanciati. Nel contempo, restano in rilievo rischi connessi al protezionismo, alle ...

La Roma supera il Cska Mosca. serve ancora un punto : il G16 a un passo : Però, come riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il risultato è meritato , alla promozione agli ottavi manca soltanto un punto o forse neppure quello, ed era dal 2008-09 che i ...

Facebook come piattaforma media serve ancora ai brand? : Per una marca, cosa è oggi Facebook? Con i suoi 1,59 miliardi di utenti attivi nel mondo ogni mese e 28 milioni di utenti iscritti in Italia, con un tempo di utilizzo giornaliero elevato, la media mondiale è intorno ai 20 minuti al giorno, secondo comScore ,, Facebook rappresenta ...