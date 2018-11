Il Papu Gomez si racconta ai Signori della Serie A ' Nessuno riesce a star dietro alla

Fiocco azzurro per il Papu Gomez : è nato il terzogenito Milo : Papu Gomez padre per la terza volta, è nato oggi Milo, terzogenito della famiglia dopo Bautista e Costantina Il Papu Gomez festeggia la nascita del piccolo Milo, terzogenito della famiglia. Dopo Bautista e Costantina, la moglie del calciatore Linda ha messo al mondo oggi il nuovo arrivato in famiglia, festeggiato dal Papu con una foto apparsa su Instagram nella quale l’atalantino stringe la manina del piccolo Milo appena nato. Dunque ...