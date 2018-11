Di Maio - il padre : Luigi attaccato con ferocia - non ha la minima colpa : "Le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli". Lo afferma Antonio Di Maio, il padre del vice presidente del Consiglio italiano e leader politico dei Cinque Stelle, dopo il caso sui ...

Il padre di Luigi Di Maio ha parlato dei propri "errori" : Antonio Di Maio difende il figlio Luigi e si assume la responsabilità "degli errori" nella vicenda dei sequestri di alcuni beni sul terreno di sua proprietà. "Mio figlio" spiega in un'intervista al 'Corriere della Sera' "giustamente ha preso le distanze dagli errori che ho commesso. Non ha fatto nulla per favorirmi o nascondere fatti e ha fatto bene. E' una persona ...

Luigi Di Maio - sul terreno del padre trovato un deposito di immondizia : scattano i sigilli : Un bidone, una carriola, dei calcinacci, un telo di plexiglass e un vecchio frigorifero. Questo è stato trovato sulla terra dei Di Maio ed è stato posto sotto sequestro. Poi ci sono gli immobili. Sono ...

Di Maio - il padre : “Lavoro nero? Luigi non sapeva - ai figli abbiamo sempre detto che era tutto in regola” : “Le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli. Hanno attaccato Luigi con una ferocia spropositata. Stanno cercando di colpirlo ma lui non ha la minima colpa. Non era a conoscenza di nulla”. Antonio Di Maio, padre del vicepremier e leader M5s, parlando al Corriere difende il figlio ribadendo che non sapeva nulla degli operai in nero nell’azienda di famiglia, trasferita nel 2014 alla Ardima srl di Luigi e della ...

Antonio Di Maio - padre del vice premier - prende le distanze da Luigi : 'Le mie responsabilità - dice - non possono ricadere sui miei figli'. Dopo le denunce da parte di alcuni ex dipendenti, ora i Di Maio dovranno giustificare la presenza di alcuni manufatti abusivi sul ...

Di Maio - scende in campo il padre : "Luigi attaccato con ferocia - non ha colpe" : La solidarietà di Salvini e Di Battista dopo il caso sui lavoratori in nero nell'azienda di famiglia e il sequestro di...

Mara Carfagna clamorosamente difende Luigi Di Maio sulla questione del padre (VIDEO) : Mara Carfagna in modo clamoroso, si scaglia dalla parte di Luigi Di Maio per quanto riguarda la questione che ha visto da vicino Antonio Di Maio Arriva (clamorosamente) da Mara Carfagna e da Forza Italia un’inattesa difesa del vicepremier Luigi Di Maio per le vicende legate all’azienda del padre del leader del Movimento 5 Stelle. “Se il padre di Di Maio ha sbagliato ne pagherà le conseguenze e ne risponderà nelle sedi ...

Scontro Di Maio-Calabresi in tv : "M5s querela mio padre Luigi"/ Video - Ministro : "Repubblica dice bugie" - IlSussidiario.net : Scontro in tv tra Mario Calabresi e Di Maio: Video DiMartedì, giornalista 'avete querelato mio padre Luigi', replica Ministro 'voi sbagliate e dite bugie'

Di Battista : “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro : Di Battista: “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro Il caso del padre di Luigi di Maio che aveva lavoratori in nero sulla propria azienda ha alzato un polverone per i 5 stelle, in molti si sono schierati a favore di Luigi, ma una parte politica attacca Luigi. Quella di Luigi Di Maio sulla vicenda di suo padre è stata “una reazione da signore, una reazione da Luigi Di Maio”. Lo ...

Calabresi : "M5s ha querelato mio padre Luigi anziché me" | Di Maio : anche voi sbagliate : Botta e risposta in tv sulla libertà di stampa tra il direttore di "Repubblica" e il leader grillino.

Di Martedì - Mario Calabresi ridicolizza Luigi Di Maio : 'Avete querelato mio padre che è morto' : Duello in diretta tv tra il vicepremier e ministro del lavoro, Luigi Di Maio , e il direttore di la Repubblica Mario Calabresi . Di Maio ha portato a DiMartedì su La7 le fotocopie di alcune pagine del ...

Luigi Di Maio : "Posso non sapere quello che fa mio padre" : Botta e risposta di Luigi Di Maio con i direttori Lucia Annunziata, Mario Calabresi, Maurizio Molinari nello studio di Di martedì condotto da Giovanni Floris.A proposito della vicenda del padre emersa dall'inchiesta delle Iene, sul fatto che avrebbe assunto persone in nero nella sua azienda, il vicepremier dice: "Io posso chiedere a un padre cosa ha fatto nella vita, ma non sempre i padri lo dicono ai figli. Detto questo non voglio ...

Il padre di Conte in radio : "Papà Di Maio ha sbagliato - ma che deve fare Luigi? Sono cose che capitano" : Padri che difendono altri padri. O che ne prendono le distanze. Perché dopo il servizio de Le Iene, andato in onda domenica, dove un ex dipendente del padre di Luigi Di Maio denunciava di aver lavorato in nero, è intervenuto subito Tiziano Renzi, papà dell'ex primo ministro e del senatore del Partito Democratico, per chiedere di non essere accostato al padre del capo politico del Movimento 5 Stelle. E oggi, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, ...

Luigi Di Maio - il padre ridicolizzato pure da Tiziano Renzi : 'Non mi accostate a lui' : Aggiungo che sono agli antipodi dall'esperienza politica missina'. 'Ho preso l'impegno di vendere l'azienda - ha aggiunto Tiziano Renzi - e lasciare le mie attività: siamo in fase di verifica dell'...