Il Monza Rally Show si fa sexy | all’edizione 2018 anche… Zoe Cristofoli GALLERY

Ponte di Sant’Ambrogio in pista col Monza Rally Show : Ponte con il Monza Rally Show , in programma dal 7 al 9 dicembre al Monza Eni Circuit, ma con prove e ricognizioni già da giovedì 6. E il pensiero va inevitabilmente al Sant’Ambrogio di 40 anni fa, correva l’anno 1978, quando, sotto una fitta nevicata, l’Autodromo di Monza aprì per la prima volta le sue […] L'articolo Ponte di Sant’Ambrogio in pista col Monza Rally Show sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

L’Autodromo di Monza a EICMA. Sconti per il Rally Show : L’Autodromo di Monza è presente a EICMA, in programma dal 6 all’11 novembre a Fiera Milano-Rho, per promuovere il Monza Rally Show. Le centinaia di migliaia di visitatori del Salone delle due ruote potranno così conoscere il programma della manifestazione Rallystica e acquistare i biglietti a un prezzo speciale direttamente in Fiera. Lo stand, posizionato […] L'articolo L’Autodromo di Monza a EICMA. Sconti per il Rally ...