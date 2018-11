Il mito dei Queen continua a far sognare i sanremesi

Sanremo - svelati i nomi dei 24 Giovani. Baglioni : 'Per sceglierli non ho dormito la notte' : svelati i nomi dei 24 finalisti di Sanremo Giovani . Li ha annunciati martedì mattina, in diretta su 'Radio2 Social Club', Claudio Baglioni , confermato alla direzione artistica della kermesse. I ...