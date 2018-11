Il meteorite illumina l’alba sulle Alpi

gqitalia

(Di venerdì 30 novembre 2018) Unla notte e viene immortalato dalle telecamere installate in diverse località sciistiche austriache. Alcune immagini sono state riprese con webcam a Bad Kleinkirchheim, un piccolo comune di 1687 abitanti nel distretto di Spittal an der Drau, in Carinzia, nota stazione sciistica con un centinaio di chilometri di piste e sull’altopiano del Turracher Höhe, un’area di interesse naturalistico oltreché escursionistico-sciistica tra la Carizia e la Stiria. La mattina di giovedì 29 novembre, intorno alle 5, a Bolzano il cielo ancora buio è stato attraversato da una autentica palla di fuoco, una brillante meteora con breve coda. Non è un fenomeno raro, ma visibile solitamente solo quando è buio perché si tratta rocce che entrando nell’atmosfera diventano incandescenti per l’attrito. La luce si rilascia dalla roccia per sfregamento, o dalla stessa aria ...