huffingtonpost

: Ma davvero pensi di fregare uno così? La grandezza di alcune persone sta nella loro capacità di rendere semplice ci… - ClaMarchisio8 : Ma davvero pensi di fregare uno così? La grandezza di alcune persone sta nella loro capacità di rendere semplice ci… - Rainmaker1973 : @RaffaeleCassia @Rainmaker1973b Per due spezzoni di video da 15 secondi l'uno. Pare onesto? Pare essere qualcosa ch… - HuffPostItalia : Il 'Così è, se vi pare' del centrodestra -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Per la serie: così è, se vi. Il grande teatro deldi governo e di opposizione. Sentite qua: Matteo Salvini fa trapelare è che "irritato", anzi "molto irritato", perché il vertice ad Arcore doveva rimanere segreto. All'ordine del giorno c'erano le candidature alle prossime regionali, ma un vertice è un vertice e Arcore è Arcore, un simbolo, non un luogo geografico. La casa di quel che fu il padre padrone del, luogo poco adatto a chi si sente il nuovo. Apparsa la notizia, una mezz'oretta prima dell'incontro, l'irritato ha dato forfait: "Me ne sto con i miei figli". Il segreto violato avrebbe alimentato ricostruzioni maliziose, mettendo in difficoltà Di Maio, in un momento in cui è già in difficoltà di suo. Immaginate i titoloni sul "" (come se esistesse ancora), gli articoli su ...