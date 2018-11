Il Commissario Montalbano slitta a marzo e lascia il posto a La Compagnia del Cigno e Il

Il Commissario Montalbano - Zingaretti annuncia sorpresa commovente per film in onda nel 2019 : Arrivano altre segnalazioni in merito alla " sorpresa molto commovente " annuncia ta da Zingaretti ieri da Fazio. Potrebbe trattarsi non del cammeo di Camilleri, bensì dei funerali del dottor Pasquano (l'attore che lo interpretava, Marcello Perracchio, è scomparso nel 2017). Zingaretti , infatti, a maggio scorso aveva detto in un'intervista:Ho proposto di celebrare in scena il funerale del dottor Pasquano. Credo che sarà uno dei momenti più ...

Il Commissario Montalbano : Andrea Camilleri compare in uno dei nuovi film in onda nel 2019? : Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, insieme, per la prima volta in tv, della moglie Luisa Ranieri, Luca Zingaretti stasera ha annunciato che i due nuovi film de Il Commissario Montalbano andranno in onda tra febbraio e marzo 2019 ovviamente in prima serata su Rai1. L'attore ha inoltre anticipato che in uno dei due nuovi film ci sarà una grande sorpresa "molto commovente". "Abbiamo girato due nuovi romanzi di Montalbano, in uno ...