Il cast racconta i personaggi di Baby | il teen drama dei Parioli dal 29 novembre su

Eros Ramazzotti racconta il nuovo album 'Vita ce n'è' al castello Sforzesco : A volte predicano bene e razzolano male, sono incazzati con il mondo e se ne vanno in giro in Ferrari. Bisogna vedere chi veramente vive quella vita. Salmo mi piace per i testi, Ghali è uno che ...

De Angelis racconta castel Volturno à la Kusturica (ma col cattolicesimo) : “Il vizio della speranza” Ti è venuta questa stronzata della speranza Addirittura Kusturica nel titolo. Quasi doverosamente, aggiungiamo. “Il vizio della speranza” è un film vero. Ci sarebbe da dividersi e scannarsi sul finale che il regista a fine proiezione al Modernissimo (nemmeno alle presentazioni lasciano scorrere i titoli di coda senza accendere le luci) spiega con un intento politico: provare a cambiare la propria vita senza cambiare ...

Tragedia di casteldaccia - superstite racconta : “Mi sono salvato arrampicandomi su un albero” : L'uomo era insieme alle nove persone travolte e uccise dall'esondazione del fiume Milicia: è riuscito a salvarsi in extremis arrampicandosi su un albero. Un altro testimone denuncia: "Questa vallata è stata sempre una zona franca. Perché mai nessuno ha controllato le case abusive che in questa zona sorgevano come funghi a ridosso del fiume?".Continua a leggere

Italia 5 stelle - castelli : “Nel Dl fiscale non c’è nessun condono. I giornali raccontano bugie” : “Nel decreto fiscale non c’è nessun condono. Lo scrivono i giornali? raccontano bugie e io non mi fido”. Così il sottosegretario all’Economia Laura Castelli, arriva al Circo Massimo per l’Italia 5 stelle, taglia corto sull’approvazione arrivata ieri, dopo una settimana si scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “La dichiarazione aggiuntiva esiste già ed sono soddisfatta del decreto approvato – ...

La sostituta di Abby Sciuto in NCIS racconta l’ingresso nel cast : “Pauley Perrette mi ha aiutata” : L'addio ad Abby Sciuto in NCIS è stato forse uno dei più difficili da accettare per il pubblico storico della serie: dopo quella dei personaggi di Tony DiNozzo e Ziva David, la scomparsa dal video del personaggio dell'esperta informatica della squadra ha determinato un calo di ascolti per il debutto della nuova stagione, appena partita su CBS, a testimonianza dell'impatto che l'uscita dal cast dell'interprete Pauley Perrette ha avuto sul ...