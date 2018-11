Il cambiamento c’è. In peggio : Recessione: tecnicamente è tale se la ricchezza lorda si riduce per tre trimestri consecutivi. Nel terzo trimestre 2018 l’Italia ha segnato meno 0,1 per cento, come ha comunicato l’Istat correggendo la stima provvisoria di zero. Del quarto manca un mese, e non c’è indicatore che non preveda un secon