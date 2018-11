Il 31 dicembre ' Atleticom We Run Rome' | di corsa verso il Capodanno

Il 31 dicembre torna l'Atleticom We Run Rome : ROMA - Il gran giorno per tutti gli appassionati di running si avvicina: il 31 dicembre è la data da salvare sul calendario, quella dell'ormai consueto appuntamento con l'Atleticom We Run Rome 2018. ...

Di corsa verso il 2019 : il 31 dicembre torna l’Atleticom We Run Rome : Roma – Il gran giorno per tutti gli appassionati di running si avvicina: il 31 dicembre è la data da salvare sul calendario, quella dell’ormai consueto appuntamento con l’Atleticom We Run Rome 2018. Arrivata alla VIII edizione, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km, è il fiore all’occhiello di Atleticom, gode dei patrocini del Comune di Roma, del Consiglio ...