IFFHS | Modric è il migliore al mondo Battuti Messi e Hazard | solo decimo Cristiano

sport.sky

: #IFFHS, Luka #Modric è il miglior giocatore al mondo del 2018 - DiMarzio : #IFFHS, Luka #Modric è il miglior giocatore al mondo del 2018 - GADYA29864391 : RT @DiMarzio: #IFFHS, Luka #Modric è il miglior giocatore al mondo del 2018 - Helioprobo : RT @DiMarzio: #IFFHS, Luka #Modric è il miglior giocatore al mondo del 2018 -

(Di venerdì 30 novembre 2018) In attesa dell'assegnazione del Ballon d'Or, Lukaè stato eletto come il miglior calciatore aldell'anno solare attraverso il ranking stilato in base alle prestazioni nonché ai voti di ...