I muretti a secco Unesco e il disastro definitivo dell’Italia

muretti a secco patrimonio Unesco : in cosa consiste la prima arte “ecologica” dell’umanità : Ieri la notizia che l’arte dei Muretti a secco è stata inserita nella lista Unesco del patrimonio dell’umanità Unesco. Diffusi in tutta Italia e nel Mediterraneo, ma persino nell'America latina e in Cina, i Muretti a secco sono costruiti con una tecnica ecosostenibile dalle lontanissime origini.Continua a leggere

muretti a secco dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco : L’Arte dei Muretti a secco inserita nella lista degli elementi immateriali che sono patrimonio dell'umanità perché rappresenta "una relazione armoniosa fra l'uomo e la natura", applicata concretamente alle particolari condizioni di ogni luogo in cui viene utilizzata. La candidatura oltre che dall'Italia era stata promossa da Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Slovenia, Spagna e Svizzera.Continua a leggere

