I «Moschettieri del Re» | duello al bacio in anteprima

(Di venerdì 30 novembre 2018) Sul set de «I Moschettieri del Re» di Giovanni Veronesi. Giovanni Veronesi è un tipo particolare, geniale, essenziale, seduttivo, agonista. Gli devo svolte professionali e sentimentali, è il mio uomo del destino. La grande idea dei Moschettieri è sua, come quella di farmi salire su un cavallo e tirare di scherma, ambizioni mai coltivate da chi come me si prefigurava un sereno declino fisico appena rallentato da modeste attività come lunghe passeggiate a passo veloce, relegando qualche guizzo solo alla sfera sessuale anch'essa irrimediabilmente in declino. «Non avrei dovuto accettare», penso mentre aspetto i soccorsi ...